Réforme de l’immigration : pourquoi les espoirs des démocrates reposent sur une décision du parlementaire du Sénat

Alors que les démocrates du Congrès renouvellent leurs efforts pour adopter une mesure de réconciliation budgétaire radicale, le parlementaire du Sénat a entendu vendredi les arguments des deux parties quant à savoir si la législation sur l’immigration devrait être incluse dans le paquet de 3 500 milliards de dollars proposé.

Les démocrates espèrent que le parlementaire autorisera une voie vers la résidence permanente pour rester dans le projet de loi, donnant aux démocrates une chance d’obtenir une priorité de longue date sans être bloqué par l’obstruction systématique.

Le succès de la stratégie des démocrates dépend d’une femme dont le nom fait rarement la une des journaux : Elizabeth MacDonough, la parlementaire du Sénat, qui interprète les règles de la chambre haute. La décision de MacDonough reste inconnue après les réunions du 10 septembre, et elle n’a pas indiqué quand elle rendra sa décision, ce qui pourrait en soi avoir des implications majeures.

Si MacDonough approuve les dispositions relatives à l’immigration, qui doivent avoir un impact « plus qu’accessoire » sur le budget fédéral pour faire la coupe, plusieurs millions d’immigrants sans papiers pourraient avoir la possibilité d’établir une résidence légale aux États-Unis, une étape nécessaire sur la voie vers la citoyenneté.

Selon NBC, les démocrates ont fait valoir vendredi que l’accord sur l’immigration est pertinent pour le budget car il nécessiterait 139,6 milliards de dollars de dépenses supplémentaires pour Medicare, Medicaid, les crédits d’impôt remboursables et d’autres avantages fédéraux au cours des 10 prochaines années.

Si MacDonough juge la mesure d’immigration étrangère au projet de loi budgétaire, cela pourrait cependant contrecarrer les plans des démocrates pour la réforme de l’immigration. Mais ce n’est pas acquis : bien que cela soit rarement fait, les démocrates pourraient annuler l’opinion formelle de MacDonough avec une simple majorité au Sénat et inclure de toute façon la réforme de l’immigration dans le projet de loi budgétaire.

S’ils empruntent cette voie, la décision revient alors au vice-président Kamala Harris. Comme l’a souligné Dylan Scott de Vox en janvier, Harris est également président du Sénat et a l’autorité ultime sur ses délibérations.

Mais, a noté Scott, “le vice-président n’a pas annulé un parlementaire depuis 1975, lorsque Nelson Rockefeller a fait adopter une modification des règles du Sénat sur l’obstruction systématique contre l’avis du parlementaire.”

Les démocrates pourraient également licencier MacDonough, comme les républicains l’ont fait en 2001 après que le chef de la majorité au Sénat de l’époque, Trent Lott, aurait été en désaccord avec la décision du parlementaire Robert Dove limitant les républicains du Sénat à un processus de réconciliation par an.

En février, la représentante Ilhan Omar (D-MN) a demandé le remplacement de MacDonough après qu’elle s’est prononcée contre l’inclusion d’une augmentation du salaire minimum dans le plan de secours de Covid-19.

Abolir l’obstruction. Remplacer le parlementaire. Qu’est-ce qu’une majorité démocrate si nous ne pouvons pas adopter nos projets de loi prioritaires ? C’est inacceptable. – Ilhan Omar (@IlhanMN) 26 février 2021

Alors que les démocrates du Sénat ont promis de continuer à faire pression pour un salaire minimum fédéral de 15 $, ils se sont finalement conformés à la décision de MacDonough et ont supprimé cette disposition de la législation.

Si MacDonough décide que la législation sur la réforme de l’immigration n’est pas pertinente pour le prochain plan de réconciliation et que les démocrates ne forcent pas la question, cela pourrait sonner le glas des chances de la réforme de l’immigration dans un Sénat à 50-50.

Une règle du Sénat des années 80 pourrait déterminer le sort de la réforme de l’immigration

L’implication du parlementaire sénatorial dans le processus de réconciliation budgétaire découle de ce qu’on appelle la règle Byrd. Nommée en l’honneur de l’ancien sénateur Robert Byrd de Virginie-Occidentale, la règle limite ce qui peut être inclus dans les packages de réconciliation.

Comme Scott l’a expliqué plus tôt cette année :

Byrd a proposé et le Sénat a codifié des contraintes sur ce qui peut être passé par la réconciliation budgétaire, pour s’assurer que le processus a été effectivement utilisé pour les questions affectant le budget fédéral. Ces contraintes sont maintenant familièrement appelées la règle de Byrd. En vertu de la règle, les factures de rapprochement ne peuvent pas changer la sécurité sociale. On ne peut pas prévoir qu’ils augmenteront le déficit fédéral après 10 ans. Ils doivent affecter les dépenses ou les recettes fédérales – et leur effet sur les dépenses ou les recettes doit être « plus qu’accessoire » à leur impact politique.

Bien que la loi budgétaire de 1974 inclue des critères pour déterminer ce qui compte comme mesure étrangère, la question de savoir si une proposition répond à ces exigences est toujours sujette à interprétation par le président.

Sur l’immigration, les républicains soutiennent que la législation que les démocrates ont proposée n’est pas strictement liée au budget ; Les démocrates disent qu’il s’agit d’une préoccupation budgétaire, car l’immigration affecte des questions telles que les prestations, les dépenses et l’économie.

Le sénateur John Cornyn (R-TX), le républicain de premier plan au sous-comité de l’immigration de la commission judiciaire du Sénat, a tweeté vendredi sa critique de la stratégie des démocrates, affirmant qu’ils « persistaient à poursuivre des projets de loi partisans plutôt qu’une réforme bipartite de l’immigration ».

Les D ne manquent jamais d’échouer en matière de réforme de l’immigration, même lorsqu’ils contrôlent la Maison Blanche, le Sénat et la Chambre. Ils persistent à poursuivre des projets de loi partisans plutôt qu’une réforme bipartite de l’immigration, à commencer par des projets de loi comme notre loi sur les solutions frontalières bipartites. https://t.co/m58RTllR6e – Sénateur John Cornyn (@JohnCornyn) 10 septembre 2021

Malgré les limites de la réconciliation, cependant, la stratégie présente des avantages évidents dans un Sénat polarisé – contrairement à un projet de loi autonome sur la réforme de l’immigration, le processus de réconciliation budgétaire n’est pas soumis à l’obstruction systématique et les mesures ne peuvent être adoptées qu’à la majorité simple.

Même si MacDonough approuve les dispositions sur l’immigration dans le, la mesure plus large fait toujours face à un avenir potentiellement difficile au Sénat. Bien qu’il n’ait pas spécifiquement contesté l’immigration, le sénateur Joe Manchin (D-WV), une épine dans le pied des démocrates progressistes, a déclaré dimanche à CNN qu’il ne soutiendrait pas une mesure de réconciliation de 3 500 milliards de dollars. La sénatrice Krysten Sinema (D-AZ) a également signalé qu’elle s’opposerait à ce niveau de dépenses.

Le projet de loi pour le projet de loi de réconciliation est attendu mercredi, avant la date limite du 27 septembre pour voter sur un projet de loi d’infrastructure bipartite distinct.

Dimanche, Manchin a accusé ses collègues de tenir le projet de loi d’infrastructure en otage du paquet de réconciliation dans une interview avec George Stephanopoulos d’ABC. Le président du Comité sénatorial du budget, Bernie Sanders (I-VT), a toutefois déclaré à Stephanopoulos que les deux projets de loi étaient nécessaires de toute urgence.

“Je pense que Joe Manchin a raison, l’infrastructure physique est terriblement importante”, a déclaré Sanders. “Mais je pense que les besoins des êtres humains de notre pays, des familles de travailleurs, des enfants, des personnes âgées, des pauvres sont encore plus importants, et nous pouvons et devons faire les deux.”

Dans un Sénat également divisé, les démocrates auraient besoin que chaque membre de leur caucus soutienne le paquet pour qu’il soit adopté, avec Harris comme vote décisif dans son rôle de présidente du Sénat.

Biden a appelé à plusieurs reprises à un chemin vers la citoyenneté

Si les démocrates réussissent à adopter une législation sur l’immigration dans le cadre du plan de réconciliation, ce sera une réalisation majeure pour le parti. Biden et les démocrates du Congrès ont déjà proposé une voie vers la citoyenneté en tant que projet de loi autonome, et une décision de justice de juillet déclarant illégal le programme d’action différée pour les arrivées d’enfants, mieux connu sous le nom de DACA, soulève également les enjeux de la question.

En février 2021, peu de temps après l’entrée en fonction de Biden, il a envoyé son US Citizenship Act de 2021 au Congrès pour examen. Le projet de loi propose un processus de huit ans pour accorder la citoyenneté américaine aux jeunes amenés dans ce pays par leurs parents avant le 1er janvier 2021, ainsi qu’aux personnes aux États-Unis sous le statut de protection temporaire (TPS), une désignation qui protège les personnes fuyant pour raisons humanitaires de pays comme Haïti, le Myanmar et la Syrie. Les travailleurs agricoles et autres travailleurs essentiels seraient également soumis à la législation.

Le projet de loi de la Chambre sur la réconciliation en matière d’immigration est sorti ! Voici un sur ce qu’il dit, mais d’abord, une GRANDE mise en garde. Ceci n’est PAS la version finale. Le projet de loi sera d’abord annoté, puis concilié en conférence avec la version sénatoriale — et le parlementaire doit encore approuver. pic.twitter.com/5OYAcDeJOa – Aaron Reichlin-Melnick (@ReichlinMelnick) 11 septembre 2021

Tout compte fait, selon Nicole Narea de Vox, le projet de loi propose un plan complet pour que les quelque 10,5 millions d’immigrants sans papiers actuellement aux États-Unis deviennent citoyens :

Initialement, les immigrants pourraient obtenir un permis de travail et voyager à l’étranger avec l’assurance qu’ils seraient autorisés à rentrer aux États-Unis. Après cinq ans, ils pourraient demander une carte verte s’ils réussissent la vérification des antécédents et paient des impôts. Les immigrants couverts par le programme d’action différée pour les arrivées d’enfants et le statut de protection temporaire, ainsi que les travailleurs agricoles, pourraient toutefois demander immédiatement une carte verte.

La législation fait également de la place pour aborder les problèmes dans les pays d’origine des immigrants, comme la violence et les graves problèmes économiques, qui contribuent à stimuler l’immigration aux États-Unis en provenance d’Amérique centrale.

Les réformes de l’immigration incluses dans le projet de loi sur la réconciliation pourraient être plus étroites, selon la Colline, en mettant l’accent sur la possibilité pour les immigrants de demander la résidence permanente légale – une carte verte – mais sans mention directe de la citoyenneté.

Pourtant, la mesure étendrait le statut juridique à quatre catégories de non-citoyens, selon le New York Times : les DREAMers, les bénéficiaires du TPS, près d’un million d’ouvriers agricoles et des millions d’autres considérés comme des « travailleurs essentiels ».

Il y a une urgence particulière lorsqu’il s’agit de protéger les DREAMers. Bien que le programme ait agi comme un bouclier pour de nombreux jeunes immigrés depuis sa création en 2012, leur permettant de travailler, de poursuivre des études supérieures et parfois, selon l’endroit où ils vivent, d’accéder à des avantages tels que les frais de scolarité dans les universités de l’État et subventionnés par l’État. l’assurance-maladie, son avenir est incertain.

Plus précisément, la DACA est à nouveau menacée après qu’un juge fédéral du Texas l’a déclarée inconstitutionnelle en juillet, gelant la capacité du programme à accepter de nouveaux candidats. Le ministère de la Justice a déposé un recours dans cette affaire vendredi.

Maintenant, avec l’appel DACA de l’administration Biden dirigé devant la très conservatrice cinquième cour d’appel des États-Unis et des centaines de milliers de DREAMers dans les limbes, les législateurs disent qu’il est plus urgent que jamais d’adopter une réforme de l’immigration.

« Si nous ne bougeons pas, il y a de très fortes chances que ces personnes soient expulsées », a déclaré le sénateur Dick Durbin (D-IL) au New York Times.

