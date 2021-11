17/11/2021

Le à 20:58 CET

Rafa Bernardo

Le gouvernement dispose déjà d’une liste des mesures tant attendues contre l’expression la plus crue de la précarité de l’emploi en Espagne : la succession de contrats temporaires auxquels des milliers de travailleurs sont contraints, qui sont victimes du « piège du vendredi » : ils signent un contrat lundi et sont démis de leurs fonctions quatre jours plus tard, pour être réembauchés vers le week-end. La procédure pour lutter contre cette pratique : une Majoration de la cotisation payée par les employeurs pour chaque congé enregistré par un salarié en CDD; le montant, 26 euros par personne qui perd son emploi. L’idée est incluse dans le dernier projet que le gouvernement a présenté aux agents sociaux à la table de la réforme du travail, auquel EL PERIÓDICO DE ESPAÑA a eu accès, et est donc encore susceptible de modifications au cours de la négociation.

La formule est très technique : diviser par 30 l’assiette minimale de cotisation mensuelle du Régime général de sécurité sociale, multiplier ce quotient par le type de cotisation versée par l’entreprise, et tout cela par trois. Résultat: ces 26 euros pour un CDD expiré, un montant conçu pour être assumé par les employeurs qui utilisent ce type de contrats comme ils sont censés être utilisés, mais économiquement intolérable pour ceux qui exploitent la législation et au lieu d’avoir des travailleurs permanents, de l’argent est économisé grâce à une rotation constante des mêmes employés. Selon les données de la Sécurité sociale, cette pratique atteint des sommets épidémiques : avec les données de 2019 (les dernières avant la pandémie), 37% des relations de travail qui se sont déroulées tout au long de l’année ont duré cinq jours ou moins.

L’exception : le secteur agricole

À l’heure actuelle, il existe déjà une pénalité pour l’embauche à court terme, une majoration de 40 % sur les imprévus communs que les employeurs paient lorsqu’ils concluent un contrat de cinq jours ou moins, mais comme ce sont des relations de travail qui durent aussi peu et comme elles le sont, en général, mal payé, le paiement est très faible. Avec la nouvelle formule que vous essayez que la sanction est une réelle dissuasion, bien qu’il y aura un secteur économique dans lequel il ne sera pas appliqué : le secteur agricole. En effet, du fait de la nature de l’activité elle-même (avec ses saisons et avec des campagnes de collecte qui dépendent de la météo) dans ce secteur le recours aux contrats d’intérim est généralisé : ainsi, par rapport à un taux d’intérim général de 26,1 % en 2019, celui de l’agriculture était de 55,9%. La question a été débattue à la table du dialogue social par le passé, lorsque la proposition (déjà écartée) de limiter la temporalité dans toutes les entreprises à 15 % était sur la table : l’opposition la plus véhémente était justement celle des hommes d’affaires des campagnes.

Précisément, le nouveau document de propositions du gouvernement en matière de réforme du travail envisage plus d’innovations en matière de temporalité : la possibilité de conclure des contrats temporaires pour l’accomplissement de « tâches occasionnelles, bien qu’elles aient un caractère prévisible et cyclique » est envisagée ( par exemple, les emballages cadeaux pour les différentes fêtes de l’année), avec certaines limitations à la fois en termes de personnel et de temps. En ce qui concerne le modèle, sIls proposent des barèmes selon la taille de l’entreprise: pour les moins de cinq salariés, un contrat temporaire de ce type par an ; pour ceux qui ont entre six et dix salariés, deux ; pour les 11-30 ans, trois ; pour ceux qui ont entre 31 et 100 ans, 5 ou 8 % de l’effectif ; pour les entreprises de 101 à 500 salariés, quinze ou 7% et pour les entreprises de plus de 500 salariés, trente CDD, soit 4%. Là encore, la spécificité du secteur agricole est prise en compte, car il est déterminé qu’ils pourront conclure 50 % plus de contrats temporaires que ceux prévus pour leur taille.

La limitation dans le temps est qu’il est établi que la durée maximale des contrats d’activités occasionnelles sera de trois mois, et pour éviter la tricherie (une succession d’embauchés pour occuper le même poste) il est établi que si un emploi est occupé par des travailleurs ayant un contrat occasionnel de plus de cinq mois par an, la personne qui l’occupe lorsque cette étape temporaire est atteinte sera considérée comme indéterminée.