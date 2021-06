Réformer le secteur de la microfinance – The Financial Express

Mais, dans l’ensemble, avec les réformes proposées dans les prêts de microfinance, il n’aurait peut-être pas pu y avoir une approche plus pragmatique de la RBI à cette heure.

Par Jagriti Bhattacharyya

Historiquement, le secteur de la microfinance en Inde, à moins d’événements isolés tels que la crise d’Andhra Pradesh en 2010, s’est vanté de taux de remboursement presque parfaits. La pression sociale ou l’avantage de garantie sociale du modèle de prêt d’un groupe d’entraide ou d’une institution de microfinance (IMF) à responsabilité conjointe a permis aux emprunteurs d’effectuer leurs remboursements à temps, même si cela impliquait de recourir à un deuxième prêt pour rembourser les !

Cependant, l’année dernière, au lendemain de la première vague de Covid-19, le secteur de la microfinance autrefois apparemment résilient avait montré les premiers signes de détresse. À cette époque, j’avais souligné (via une chronique de ce document) le besoin urgent pour le régulateur central de revoir les principes des prêts aux IMF. Dans le contexte d’une deuxième vague de Covid-19 paralysante, les signaux de détresse de ceux qui se trouvent au bas de la pyramide économique ne font que croître. Un récent rapport du MFIN a montré que le portefeuille à risque (PAR) est sur une tendance à la hausse depuis juin 2020, tandis qu’un rapport Crisil évaluait le PAR à 30 jours à plus de 14% d’ici juin 2021, ce qui est encore plus élevé que la démonétisation. pic de mars 2017.

Dans des États comme l’Assam où les niveaux d’endettement sont alarmants et où les clients des IMF sont déjà stressés par la perte de leurs moyens de subsistance à cause de la pandémie, le gouvernement a accepté de renoncer aux prêts sous certaines conditions.

La bonne nouvelle, cependant, est que la Reserve Bank of India (RBI) a pris conscience de la prolifération des tensions dans le secteur et a proposé des réformes des IMF qui signalent une tentative de relever les défis. Parmi les changements proposés, deux méritent une mention spéciale.

Premièrement, RBI a proposé de lier le montant maximal autorisé du prêt, quelle que soit l’institution financière, à 50 % du revenu du ménage. Cette stipulation était absolument nécessaire. En son absence, les institutions financières pourraient facilement prêter jusqu’à la limite de prêt maximale autorisée de 1 25 000 à chaque client, quelle que soit sa capacité de remboursement. Cependant, le processus d’évaluation des revenus du ménage continuera de relever de la compétence de l’institution financière.

Deuxièmement, et c’est le plus important, la RBI a proposé de soumettre tous les prêts des IFM (indépendamment de l’établissement de crédit) au même ensemble de directives prudentielles. Cela signifie que non seulement le même client ne sera plus autorisé à emprunter auprès de plusieurs institutions financières au-delà de la limite de prêt spécifiée, mais également que les institutions de prêt ne pourront plus tirer parti de cette échappatoire et surcharger les clients crédules.

Mais, dans l’ensemble, avec les réformes proposées dans les prêts de microfinance, il n’aurait peut-être pas pu y avoir une approche plus pragmatique de la RBI à cette heure.

Afin d’exploiter l’exubérance irrationnelle des prêts des IMF, les OAR et les gouvernements des États doivent également intensifier et jouer leur rôle. Dans un secteur dominé par l’argent liquide, évaluer le revenu des ménages est une tâche onéreuse. C’est là que les OAR et les gouvernements des États en particulier devraient s’assurer que les prêts des IMF sont strictement offerts uniquement à ceux qui entrent dans les tranches de revenus stipulées par la RBI. Par ailleurs, comme les dernières orientations proposent de supprimer le plafonnement des taux d’intérêt, il est de la prérogative de tous les acteurs concernés de s’assurer que les clients ne se voient pas proposer des prêts à taux usuraires. Il vaut la peine de comprendre que les prêts à des conditions avares à des clients scrupuleux ne peuvent jamais être une option durable, ni pour le client ni pour l’établissement prêteur ; bien fait, cependant, la microfinance tient la promesse d’améliorer la vie et les moyens de subsistance de ceux qui sont coincés au bas de la pyramide économique.

