Réformer le système d’assurance des dépôts de l’Inde

L’incitation du gouvernement à intervenir et à renflouer les déposants en cas de faillite des banques ressort clairement de l’expérience passée.

Par Anusha Chari et Amiyatosh Purnanandam

L’échec de la Banque coopérative du Pendjab et du Maharashtra (PMC) en septembre 2019 a mis en lumière les limites du système indien d’assurance des dépôts. Avec plus de 11 000 crores de roupies en dépôts, la banque PMC était l’une des plus grandes banques coopératives. L’assurance de la Société d’assurance-dépôts et de garantie de crédit (DICGC) couvrait les déposants, ce qui n’a guère apporté de réconfort quand il s’est rendu compte que l’assurance ne représentait qu’un lakh de Rs 1 par dépôt.

La situation difficile des déposants PMC n’est malheureusement pas une anomalie. Plusieurs faillites de banques au fil des ans ont mis à rude épreuve les ressources de la RBI et du gouvernement central. Alors que les banques coopératives représentent une part prédominante des défaillances, les défaillances de la Global Trust Bank et de Yes Bank sont d’autres exemples de premier ordre. Ces échecs entraînent un coût direct pour le contribuable – le paiement DICGC ou un sauvetage du gouvernement. Plus important encore, les faillites bancaires entraînent des coûts indirects à long terme. Ils érodent la confiance des déposants et menacent la stabilité financière, présentant un besoin urgent de réforme de l’assurance-dépôts dans le pays.

Un système solide d’assurance-dépôts nécessite d’équilibrer deux forces opposées: maintenir la confiance des déposants tout en minimisant les coûts directs et indirects de l’assurance-dépôts. À un extrême, le régulateur peut assurer tous les dépôts, ce qui renforcera sans aucun doute la confiance des déposants. Mais un tel système coûterait très cher.

Une banque dotée d’une assurance-dépôts complète est peu incitée à faire preuve de prudence lors de l’octroi de prêts. Les contribuables supportent les pertes dans l’éventualité où des prêts risqués se détériorent. Les déposants sont également peu incités à faire attention. Ils peuvent simplement faire des dépôts dans les banques offrant des taux d’intérêt élevés, quels que soient les risques que ces banques prennent du côté des prêts.

Le renforcement de la confiance des déposants et la réduction des coûts directs et indirects nécessitent une structuration minutieuse de la quantité et du prix de l’assurance-dépôts. Certaines solutions relativement rapides et simples pourraient contribuer à atténuer la méfiance du public tout en améliorant l’efficacité du cadre de l’assurance-dépôts.

L’Inde a fait des progrès sur ce front au cours des deux dernières années. Premièrement, la limite d’assurance a augmenté à `5 lakh en 2020. Deuxièmement, le budget de l’Union 2021 a modifié la loi DICGC de 1961, permettant le retrait immédiat des dépôts assurés sans attendre la résolution complète. Ce sont des mouvements très appréciés. Plusieurs mesures supplémentaires pourraient mettre le système d’assurance des dépôts de l’Inde en conformité avec les meilleures pratiques dans le monde. Même avec l’augmentation de la limite de couverture, l’Inde reste une valeur aberrante, comme le montre le graphique ci-joint.

L’incitation du gouvernement à intervenir et à renflouer les déposants en cas de faillite des banques ressort clairement de l’expérience passée. Cependant, ces renflouements ex post sont coûteux. Le processus de sauvetage a également tendance à être long, compliqué et incertain, ce qui érode davantage la confiance des déposants dans le système bancaire. Une meilleure alternative serait d’augmenter substantiellement la limite de l’assurance-dépôts et, dans le même temps, de facturer aux banques assurées une prime basée sur le risque pour cette assurance. Dans le cadre du système actuel basé sur des frais fixes, le SBI paie144 la même prime à la DICGC – 12 paise pour 100 roupies de dépôts assurés – comme n’importe quelle autre banque!

Une approche fondée sur les risques permettra d’atteindre deux objectifs. Premièrement, il veillera à ce que le fonds d’assurance-dépôts de la DICGC dispose de fonds suffisants pour effectuer des remboursements rapides et opportuns aux déposants. Deuxièmement, les primes fondées sur le risque réduiront la prise de risque excessive des banques, étant donné qu’elles devront payer un coût plus élevé pour prendre des risques.

L’Inde n’est pas la seule à essayer de résoudre la question de l’amélioration de l’efficacité de l’assurance-dépôts. La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) reconnaît que le cadre réglementaire régissant l’assurance-dépôts est loin d’être parfait et que les États-Unis s’orientent vers des primes fondées sur le risque. Le concept est similaire à la tarification des primes d’assurance automobile en fonction du profil de risque du conducteur. La FDIC calcule les primes d’assurance-dépôts en fonction de facteurs tels que la position du capital de la banque, la qualité des actifs, les bénéfices, les positions de liquidité et les types de dépôts.

En Inde également, les banques peuvent être placées dans des seaux ou des niveaux selon ces différentes dimensions. La prime de dépôt peut dépendre de ces facteurs. Il est facile de voir qu’une banque dont la position du capital se détériore et un ratio NPA élevé devrait payer une prime d’assurance-dépôts plus élevée qu’une banque bien capitalisée avec un portefeuille de prêts en bonne santé. L’idée n’est pas différente de celle d’un conducteur risqué qui paie plus pour une assurance automobile qu’un conducteur prudent.

Une tarification sensible au risque peut aller de pair avec l’augmentation des limites de couverture des dépôts assurés, permettant à l’Inde de se rapprocher de ses pairs des marchés émergents. Dans un pays assoiffé de crédit comme l’Inde, ces mesures renforceraient la confiance des déposants, augmentant peut-être le volume des dépôts et obtenant l’heureux résultat du système bancaire qui canaliserait davantage l’épargne vers une utilisation productive.

Chari est professeur d’économie et de finance, et directeur de la Modern Indian Studies Initiative, Université de Caroline du Nord à Chapel Hill et Purnanandam est professeur Michael Stark de finance à la Ross School of Business de l’Université du Michigan.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.