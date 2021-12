Réformes 2.0 : revoir les normes de licence des télécommunications, selon les experts

De plus, l’industrie s’attend également à une réduction du taux de TPS de 18 %, car les télécommunications sont un service essentiel.

La réduction de la tarification du spectre, la rationalisation des redevances et la restructuration du régime d’octroi de licences sont les trois domaines clés signalés par les experts sectoriels que le gouvernement doit considérer dans le cadre du deuxième cycle de réformes des télécommunications.

En annonçant le 15 septembre un plan de relance pour le secteur des télécommunications, qui impliquait de fournir un allégement de trésorerie aux opérateurs de télécommunications ainsi que de résoudre certains problèmes structurels, le ministre des télécommunications et de l’informatique, Ashwini Vaishnaw, avait déclaré que le gouvernement allait proposer une deuxième série de réformes comme bien.

L’Autorité de régulation des télécommunications de l’Inde (Trai) a récemment publié un document de consultation sur la tarification du spectre pour les enchères l’année prochaine. Le document vise également à réexaminer diverses mesures de réforme associées au paiement initial à effectuer par les opérateurs pour le spectre acquis lors d’enchères, la période de moratoire, le nombre de versements pour le paiement différé et les plafonds de spectre. Des domaines tels que la taille des blocs, la restitution du spectre et l’attribution du spectre pour les réseaux privés seront également analysés dans une nouvelle perspective.

L’industrie exige depuis longtemps que les prélèvements sur l’industrie soient réduits. Actuellement, les différents prélèvements représentent 30% des revenus totaux des opérateurs.

« Dans les prochaines étapes, nous suggérons que le gouvernement aborde des aspects importants tels que la tarification du spectre et la TPS (taxe sur les produits et services). Nous sommes en dialogue constant avec le gouvernement pour la réduction des prix du spectre, car ils doivent être considérés comme un ensemble, ce qui signifie que l’accès et le back-haul nous sont donnés comme un seul », SP Kochhar, directeur général de la Cellular Operators Association. de l’Inde (COAI) a déclaré.

« Les réformes et les mesures d’allègement du gouvernement introduites cette année sont une première étape bienvenue, contribuant à clarifier divers aspects. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour restaurer la viabilité du secteur. Actuellement, les prélèvements et taxes réglementaires dans le secteur indien des télécommunications représentent environ 30 % des revenus, ce qui est le plus élevé au monde. La rationalisation des frais de licence est nécessaire, y compris la réduction des prélèvements sur le fonds d’obligation de service universel (USOF) car environ 49 % du fonds est inutilisé », a déclaré Prashant Singhal, leader des marchés émergents, de la technologie, des médias et des télécommunications (TMT), EY.

Un autre domaine clé concerne le régime de réglementation du secteur des télécommunications. Selon Mahesh Uppal, directeur de Com First (Inde), l’approche de la réglementation centrée sur l’opérateur de télécommunications doit être abandonnée car les temps ont changé et les appels téléphoniques et SMS traditionnels ont été remplacés par des services Internet de WhatsApp, Skype, Zoom, etc. « Alors que les opérateurs de télécommunications sont toujours cruciaux en tant que fournisseurs de réseaux, leur rôle en tant que fournisseurs de services s’est rétréci. S’il est logique de payer pour du spectre rare, les frais de licence et d’utilisation du spectre n’ont pas de sens. Continuer avec ces prélèvements crée le boguey du « même service, même règle » qui a créé une opposition aux services OTT populaires et essentiels », a déclaré Uppal.

Il a en outre déclaré que le partage des revenus est un modèle défectueux pour la fixation des prélèvements gouvernementaux. « Cela signifie que tout effort visant à inciter des services, par exemple un service par satellite ou des services ruraux, est considéré comme une perte pour le Trésor public et décourage les bureaucrates de réduire le fardeau réglementaire », a ajouté Uppal.

Un autre aspect concerne le dégroupage du régime de licence, comme suggéré par Trai. « Comme dans d’autres régimes avancés comme l’UE, suivre un système d’autorisations et d’enregistrements pour tous les services de télécommunications et éventuellement élaborer des licences uniquement pour les réseaux centraux qui utilisent le spectre sous licence », a déclaré TV Ramachandran, président du Broadband India Forum.

Ramachandran a déclaré que le spectre d’accès, qui est une ressource nationale rare, doit être tarifé de manière rationnelle et utilisé de manière optimale, et ne doit pas être gaspillé sans être utilisé. Les frais de licence devraient couvrir uniquement les coûts d’administration et de réglementation et, par conséquent, ne pas dépasser 1 % de l’AGR.

