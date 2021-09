Réformes de Discom: tous les États sont à bord, déclare le ministre de l’Énergie de l’Union RK Singh

Comme FE l’a signalé plus tôt, jusqu’à 22 500 crores de roupies ont été affectés à la subvention du gouvernement central pour l’installation de compteurs prépayés intelligents de 25 crores à travers le pays.

Tous les gouvernements des États ont accepté d’adopter le programme de relance de Rs 3-lakh-crore pour les entités de distribution d’électricité, a déclaré jeudi le ministre de l’Énergie de l’Union, RK Singh. Bien que les États aient reçu une date limite du 31 décembre pour demander l’aide du Centre dans le cadre du programme, Singh a déclaré que la plupart des États soumettraient leurs demandes d’ici la fin octobre.

Conformément à la conception du programme, les discos déficitaires n’auront accès aux fonds du Centre qu’après avoir préparé un programme convaincant de réduction des pertes, qui doit être approuvé par les gouvernements des États respectifs.

Dans le cadre du programme qui sera mis en œuvre au cours des cinq années jusqu’à FY26, le Centre déboursera Rs 97 631 crore. Le régime aidera les États à renforcer et à moderniser les systèmes de distribution. “L’idée est de résoudre efficacement les problèmes fondamentaux d’inefficacité de la facturation et de chapardage”, a ajouté Singh.

La dépense totale pour les compteurs intelligents dans le cadre du programme est de Rs 1,5 lakh crore, dont le Centre fournira Rs 900 par mètre aux discoms, ce qui représente environ 15% du coût de ces appareils. Les États qui sont en mesure d’installer des compteurs intelligents à prépaiement avant décembre 2023 seront également éligibles à une incitation supplémentaire de 450 Rs par compteur.

Le ministre a également exhorté les responsables de l’État à profiter des avantages du programme PM-KUSUM pour la solarisation des mangeoires agricoles, qui vise à économiser de l’argent grâce à une baisse des subventions au secteur agricole.

Les pertes de Discoms ont diminué de 38% sur un an à Rs 38 000 crore au cours de l’exercice 20, principalement en raison d’actions correctives telles que des révisions tarifaires en temps opportun et une amélioration de l’efficacité de la facturation et de la collecte. Le NITI Aayog a estimé les pertes au cours de l’exercice 21 à Rs 90 000 crore, le ministère de l’Énergie a déclaré que le chiffre était “grossièrement gonflé”.

Les segments industriels et de consommation contribuent traditionnellement à plus de 70 % des revenus des discothèques, mais utilisent environ 50 % de l’électricité totale fournie. En plus de cela, il était difficile pour les discoms de poursuivre les exercices de lecture des compteurs et de percevoir les paiements des consommateurs au milieu du verrouillage, ce qui avait probablement creusé l’écart entre leur coût d’approvisionnement et les revenus réalisés (écart ACS-ARR).

Le Centre met également en œuvre un programme de prêt de Rs 1,35-lakh-crore via PFC-REC pour aider les dosoms à régler les cotisations aux producteurs d’électricité.

Les pertes des discoms avaient diminué au cours des exercices 17 et 18 grâce au programme UDAY lancé en novembre 2015, les gouvernements de 16 États ayant repris environ Rs 2,32 lakh crore de dette de leurs dcoms, entraînant une baisse des taux d’intérêt sur ces prêts à 7. -8,5% contre environ 11-12% plus tôt. Les pertes de Discoms ont augmenté de 83% par an pour atteindre 61 360 crores de roupies au cours de l’exercice 19, principalement en raison du versement tardif des subventions par les gouvernements des États, de l’inefficacité de la facturation et de la collecte des tarifs et des hausses de tarifs inadéquates.

Singh avait convoqué mercredi et jeudi une série de réunions au niveau régional avec de hauts responsables du gouvernement de l’État et des ministres du pouvoir pour discuter du nouveau programme.

