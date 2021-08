Réformes de la distribution pour recharger le secteur électrique de l’Inde

Le projet de loi habilite les SERC à fixer les trajectoires des RPO et prévoit également des sanctions si ces RPO ne sont pas atteints. En 2019-2020, seuls quatre États (Andhra Pradesh, Karnataka, Rajasthan et Tamil Nadu) ont atteint leurs objectifs de RPO.

Par Somesh Kumar

Pour mettre en œuvre les réformes du secteur de l’électricité annoncées dans le budget de l’exercice 22, le projet de loi (amendement) sur l’électricité a été proposé. Le pays dispose désormais d’un réseau électrique unifié et, sous la forme du dégroupage des services publics du secteur de l’électricité, la plupart des États ont franchi une étape clé dans le processus de réforme. L’électricité est négociée sur les bourses de l’électricité depuis 2008. La part de l’électricité négociée via les bourses dans la consommation globale a atteint 4,5% au cours de l’EX20. Près de 100 % de la population indienne a désormais accès à l’électricité. Le déficit d’approvisionnement en électricité de l’Inde est passé de plus de 10 % en 2008 à moins de 1 % en 2021. La menace mondiale du changement climatique est plus réelle que jamais avec l’électricité à l’épicentre de ce problème. Pour faire face au problème du changement climatique, le Centre a fixé des objectifs ambitieux pour l’ajout de capacité d’énergie renouvelable au cours de la dernière décennie. La part des énergies renouvelables en termes de capacité est passée de près de 7,7 % en 2007 à 23,5 % en 2020 et une augmentation plus forte est envisagée ici. La prochaine étape logique des réformes du secteur de l’électricité serait de délictuer le segment de la distribution et de laisser jouer les forces du marché. Le projet de loi sur l’électricité (modification) devrait le faire. Ses dispositions visent à amener la liberté du consommateur, la privatisation et l’efficacité, en couvrant quatre domaines clés :

Suppression des licences de distribution et de portabilité : Actuellement, les discothèques fonctionnent comme un monopole sur leur territoire. Le projet de loi permettrait à plusieurs entreprises d’opérer dans une région et d’accroître la concurrence et la participation du secteur privé. En réduisant les barrières à l’entrée, il peut attirer d’importants investissements du secteur privé dans l’espace de distribution et contribuer à soulager la détresse de ce dernier. Pour les consommateurs, il apportera une portabilité similaire au secteur des télécommunications. Cependant, cela peut ne pas être aussi fluide, étant donné que la propriété des actifs du réseau continuera de rester avec le dcom existant.

Renforcement du centre d’expédition : Les centres d’expédition de charge seront autorisés à interrompre le calendrier et l’expédition de toute électricité si la sécurité de paiement convenue n’a pas été fournie par le discom. Cela devrait obliger les discoms à soumettre des garanties de paiement pertinentes, comme convenu dans leur PPA. Cela profiterait à de nombreux développeurs d’énergies renouvelables ; dans quelques cas, les titres de paiement n’ont pas été présentés par leurs contreparties. Cela rassurera également les prêteurs et augmentera la bancabilité des PPA. Les modifications prévoient également de renforcer et d’ajouter des responsabilités au Centre national de répartition des charges pour superviser et contrôler le réseau interrégional et les réseaux de transport interétatiques, améliorant ainsi la sécurité et la fiabilité du réseau national.

Renforcement de l’agenda climatique : Le projet de loi habilite les SERC à fixer les trajectoires des RPO et prévoit également des sanctions si ces RPO ne sont pas atteints. En 2019-2020, seuls quatre États (Andhra Pradesh, Karnataka, Rajasthan et Tamil Nadu) ont atteint leurs objectifs de RPO. Sept autres États ont atteint plus de 55 % de conformité RPO. Des pénalités, même nominales, contribueraient à créer une forte demande de projets d’énergies renouvelables au cours des prochaines années. Il fournit également une assurance aux investisseurs mondiaux et nationaux tout au long de la chaîne de valeur des énergies renouvelables.

Réformes institutionnelles pour les organismes de réglementation : Quelques réformes institutionnelles sont également introduites, notamment le renforcement du Tribunal d’appel de l’électricité en augmentant le nombre de membres, ce qui permettrait une résolution plus rapide des requêtes en instance et réduirait les files d’attente, la nomination obligatoire d’un membre juriste, ce qui garantirait une bonne et la résolution rapide des litiges de nature juridique. Les deux modifications renforceraient la confiance des investisseurs car elles amélioreraient l’efficacité et rendraient le processus de règlement des différends plus structuré et transparent.

Un certain nombre de ces modifications se concentrent sur l’amélioration de l’efficacité des discos, c’est pourquoi l’adhésion des dcoms est primordiale pour une mise en œuvre efficace de ces modifications. Les modifications leur posent également un labyrinthe complexe de défis. Les Discoms déjà aux prises avec des problèmes opérationnels devront peut-être planifier stratégiquement les défis à venir.

Le succès des réformes dépendrait en grande partie d’aspects importants tels que : s’assurer que les acteurs de qualité s’enregistrent en tant que titulaires de licence disco, pénalités logiques en cas de non-respect des objectifs de RPO pour les discos qui manquent de sources d’énergie renouvelables suffisantes dans leur état et dépendent largement de l’achat bilatéral de électricité verte.

À quelques sections près, une grande partie de l’industrie accueille favorablement ces réformes. L’avenir de l’électricité est censé être décarboné, décentralisé et démocratisé. Ces modifications portent sur chacun de ces trois domaines.

L’auteur est le leader de l’électricité et des services publics, EY Inde

