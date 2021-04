Réformes des chemins de fer indiens: voici pourquoi les trains privés sont une proposition gagnant-gagnant

Une autre critique a été que permettre au secteur privé d’exploiter des trains qui desserviront le segment de voyageurs le plus haut de gamme ne répond pas directement aux principaux défis des chemins de fer, à savoir devenir efficace sur le plan opérationnel et investir dans l’expansion et la modernisation du réseau.

Par Manish Agarwal

Les chemins de fer indiens (IR) ont invité le secteur privé à posséder et à exploiter des trains de voyageurs sur plus de 300 sillons, regroupés en 12 groupes. On estime que chaque cluster impliquerait un investissement de 2 000 à 3 000 crores de roupies dans l’acquisition de matériel roulant, et pourrait ajouter de manière cumulative une capacité significative d’autocars AC dans le pays. Il y a un certain niveau de scepticisme quant au succès du déménagement, compte tenu des antécédents inégaux des chemins de fer avec le secteur privé, dans l’exploitation de trains de conteneurs privés et avec les quatre modèles de PPP dans les lignes de chemin de fer.

Une autre critique a été que permettre au secteur privé d’exploiter des trains qui desserviront le segment de voyageurs le plus haut de gamme ne répond pas directement aux principaux défis des chemins de fer, à savoir devenir efficace sur le plan opérationnel et investir dans l’expansion et la modernisation du réseau. Mais mis à part l’avantage escompté d’attirer les voyageurs aériens et de bus de luxe vers les trains, trois avantages plus larges sont possibles grâce à la proposition. Pour récolter ces avantages, il faudrait également que les chemins de fer indiens prennent des initiatives qui répondent aux préoccupations des investisseurs.

Premièrement, le succès du secteur privé dépendrait essentiellement des opérations d’IR en matière d’accès aux voies et aux stations. Les soumissionnaires exigeront probablement des procédures d’exploitation très claires, une répartition des responsabilités et des pénalités élevées en cas de non-exécution par IR. Ce dernier élément (à savoir la compensation pour non-exécution) a été faible dans les contrats de PPP en Inde. Si la menace de sanctions a effectivement un effet dissuasif, elle pourrait conduire à l’utilisation de la technologie pour une meilleure planification. Une planification améliorée et plus prévisible conduirait à une meilleure utilisation des voies et pourrait profiter à tout le monde, y compris les opérations de fret.

Deuxièmement, les redevances d’accès aux voies (appelées redevances de transport) à payer à IR seront essentielles à la viabilité des opérateurs privés. Dans l’idéal, une répartition transparente des coûts d’investissement et d’exploitation d’IR aux diverses activités permettrait une détermination claire des composantes des coûts du réseau. Le processus de répartition transparente des coûts aiderait à identifier les inefficacités cachées, qui peuvent former des projets distincts d’amélioration de l’efficacité pour les chemins de fer. Après avoir déterminé le coût total des voies, la question clé serait alors le montant de la redevance d’accès aux voies à percevoir sur l’opérateur privé en tant que coût fixe. Pour offrir des conditions équitables dans lesquelles les opérateurs privés sont en concurrence avec les trains premium des chemins de fer, il serait important de déterminer la part des coûts d’infrastructure chargée dans la tarification des trains premium d’IR. Cet exercice conduirait à une compréhension plus transparente de l’économie unitaire de l’entreprise et de l’ampleur des subventions accordées ou gagnées par les passagers premium. Cela fournirait également des repères prix-coûts plus clairs que les opérateurs privés devraient battre pour démontrer leur valeur ajoutée.

Troisièmement, à mesure que les trains privés seront lancés, leur planification et leur exploitation aideront à comprendre l’élasticité-prix de la demande et l’accessibilité des différents niveaux de technologie et de service. En plus de démontrer des sources d’efficacité, les données de ces opérations pourraient également éclairer le débat sur l’accessibilité des augmentations tarifaires (bien que, bien entendu, la classe politiquement sensible des voyageurs puisse rester en dehors du segment cible).

Les questions susmentionnées seront également des préoccupations majeures pour les soumissionnaires, à savoir l’application de la performance d’IR, l’étendue des coûts fixes à engager et le risque élevé associé aux prévisions de trafic. L’ampleur de l’intérêt des soumissionnaires après la phase de présélection dépendra du confort qu’IR est en mesure de fournir sur ces facteurs (entre autres). Il est donc essentiel de s’attaquer à ces problèmes pour le succès de la proposition. Les avantages supplémentaires d’une exploitation plus disciplinée et d’une meilleure compréhension de l’économie de la desserte de différents segments auraient également un impact considérable sur le chemin vers la réforme du secteur ferroviaire.

L’auteur est Partner – Infrastructure, PwC Inde

