Réformes du pouvoir: les États peuvent emprunter Rs 1,1 lakh crore supplémentaire au cours de l’exercice 22

Les subventions promises dans le cadre du programme seraient converties en prêts, à moins qu’elles ne remplissent les paramètres visant à réduire leurs pertes persistantes, avait précédemment déclaré à FE le ministre de l’électricité de l’Union, RK Singh.

Le ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, a déclaré lundi que les États avaient été autorisés à emprunter 1 05 864 roupies supplémentaires au cours de l’exercice 22 dans le cadre de la marge de manœuvre de crédit annoncée en mai 2020. « Les États ont déjà été autorisés à emprunter davantage pendant quatre ans (à compter de l’exercice 22) à 0,5% du PIBD par an sous réserve de la mise en œuvre de réformes spécifiques du secteur de l’électricité », a déclaré le ministre des Finances.

Les États ont été invités à prendre des mesures pour améliorer la gouvernance d’entreprise des discothèques et accroître l’intervention des infrastructures informatiques pour réduire le vol dans l’alimentation électrique afin de bénéficier d’une partie de l’emprunt net accru autorisé par le gouvernement.

Le programme de réforme Discom, le dernier d’une série de quatre au cours des deux dernières décennies, à commencer par le programme de développement et de réformes accélérées de l’électricité (APDRP) dévoilé en 2001, est censé résoudre les problèmes fondamentaux de l’inefficacité de la facturation et du vol qui paralysent le secteur. Sur l’aide financière de Rs 3,03-lakh-core, envisagée sur cinq ans dans le cadre du programme, la part du centre sera de Rs 97 631 crore.

Le nouveau programme dépend de l’engagement des discoms à entreprendre des réformes structurelles et la création d’infrastructures telles que la séparation des alimentations et les compteurs intelligents, pour résoudre les problèmes fondamentaux des inefficacités de la facturation et du vol qui paralysent le secteur.

Le nouveau programme englobera les programmes existants du gouvernement central pour les discothèques – tels que le programme de développement énergétique intégré, le Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana et Saubhagya – qui ont des objectifs similaires d’électrification des ménages, de réduction des pertes grâce aux compteurs intelligents, à la séparation des mise à niveau des infrastructures de distribution.

