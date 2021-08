Réformes du tribunal : SC déplore l’adoption du projet de loi sans débat

Enfin, la plus haute juridiction a donné 10 jours au gouvernement pour procéder à des nominations aux tribunaux et l’a mis en garde contre les conséquences.

Exprimant son mécontentement face à la “tendance inquiétante” du gouvernement qui ne se conforme pas à ses instructions, la Cour suprême a critiqué lundi le Centre pour avoir adopté le projet de loi 2021 sur la réforme des tribunaux sans aucun débat approprié au Parlement et reconstituer ses dispositions qui ont été annulées. par elle plus tôt.

Un banc dirigé par le juge en chef NV Ramana a déclaré que « malgré tout cela (instructions du tribunal), il y a quelques jours nous avons vu, l’ordonnance qui a été annulée a été promulguée. Nous ne commentons pas les travaux du Parlement.

La cour suprême a déclaré qu’elle ne contestait pas la compétence du Parlement ou sa sagesse pour élaborer des lois, mais a noté que les dispositions du projet de loi, qui a été présenté par le ministre des Finances Nirmala Sitharaman au Parlement le 2 août, étaient similaires à celles qui ont été annulées par un autre banc présidé par le juge LN Rao le mois dernier dans un jugement séparé concernant les nominations dans les tribunaux.

« Bien sûr, le législateur a la prérogative de faire des lois. Malgré l’annulation de l’ordonnance par le tribunal, le projet de loi a été adopté. Il n’y a pas eu de débat. Nous ne disons rien sur le pouvoir du Parlement…. Mais au moins, nous devons connaître les raisons du gouvernement qui a déposé le projet de loi… l’honorable ministre n’a qu’un mot… Pouvez-vous nous montrer les dossiers donnant les raisons pour lesquelles le projet de loi a été déposé au Parlement ? Pouvez-vous nous montrer ce qui a été discuté au sujet du projet de loi avant son adoption?… C’est un problème grave », a déclaré le juge en chef Ramana au solliciteur général Tushar Mehta.

Les dispositions du projet de loi de 2021 sur la réforme des tribunaux, qui a été adopté par la Lok Sabha et la Rajya Sabha les 3 et 9 août respectivement, sont similaires à certaines dispositions de l’ordonnance de 2021 sur la réforme des tribunaux (rationalisation et conditions de service) qui a été déclaré inconstitutionnel le mois dernier par la plus haute juridiction.

Les fortes observations surviennent juste un jour après que le CJI a déploré le manque de débats de qualité au Parlement, affirmant que le «désolé de la situation» entraînait l’adoption de lois avec «beaucoup d’ambiguïtés et de lacunes» en plus d’entraîner une augmentation des litiges.

Le CJI a déclaré que l’exercice de la justice par les tribunaux ne peut être efficace que lorsqu’ils fonctionnent indépendamment du contrôle de l’exécutif, ce qui les rendrait crédibles et générerait également la confiance du public. “Nous avons remarqué une tendance inquiétante du gouvernement à ne pas appliquer les instructions émises par le tribunal”, ont déclaré les juges à Mehta.

Le CJI a demandé si le gouvernement se dirigeait vers la fermeture des tribunaux… « Nous avons une question simple pour vous… Envisagez-vous de continuer avec les tribunaux ou de les fermer ? Tout se résume à cette question », a demandé le CJI au gouvernement.

Mehta a déclaré au banc dirigé par le CJI que le processus était en cours pour les nominations au tribunal administratif central. Il a dit que le projet de loi est devenu une loi. Il a été adopté par le Parlement dans sa « sagesse ».

Enfin, la plus haute juridiction a donné 10 jours au gouvernement pour procéder à des nominations aux tribunaux et l’a mis en garde contre les conséquences.

Pendant ce temps, le député du Congrès Jairam Ramesh a approché lundi le SC contestant la loi sur la réforme des tribunaux, affirmant qu’elle abrogeait le principe de l’indépendance judiciaire dans une tentative délibérée de passer outre le jugement de la cour suprême.

Il a demandé au tribunal de déclarer la loi, qui a reçu l’assentiment présidentiel le 13 août, inconstitutionnelle et ultra vires des articles 14, 21 et 50 de la Constitution. La loi a été promulguée avec l’objectif « d’abolir certains tribunaux et autorités et de fournir un mécanisme permettant d’interjeter appel directement auprès du tribunal de commerce ou de la Haute Cour » et également de « réduire la charge du Trésor public ».

“La loi contient diverses dispositions de nature identique à celles de l’ordonnance sur les tribunaux qui ont été annulées par ce tribunal dans l’affaire Madras Bar Association-IV-2021”, a déclaré son plaidoyer.

