Réformes en cours malgré la deuxième vague Covid: FM Nirmala Sitharaman

Le ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, a déclaré jeudi qu’en dépit des nouveaux défis à la gestion économique causés par la deuxième vague virulente de Covid, des propositions budgétaires clés, notamment la création d’une institution publique de financement du développement (IFD) et un programme ambitieux de privatisation, étaient très «sur la bonne voie».

Étant donné que l’objectif actuel était de sauver des vies, de vacciner et de remédier aux déficits dans la gestion des patients Covid, la question des secours aux agents économiques, comme un autre moratoire sur les prêts, n’avait pas encore été débattue, a-t-elle déclaré.

S’exprimant lors du premier d’une série de débats en ligne sur la définition de l’ordre du jour organisés par l’Indian Express et le Financial Times, le FM a déclaré que la pré-charge des emprunts par le Centre et les États dans l’exercice actuel aiderait à mobiliser les ressources nécessaires pour maintenir l’élan de dépenses publiques, y compris les investissements.

Au sujet de la prétendue tournure protectionniste de la politique commerciale extérieure de l’Inde, elle a déclaré que les augmentations tarifaires annoncées récemment visaient à arrêter l’afflux de produits (finis) de “ consommation finale ”, où les capacités nationales étaient robustes. Elle a souligné que les importations de matières premières et de biens intermédiaires n’étaient pas ciblées.

«Nous n’avons pas du tout l’intention d’être régressifs», a-t-elle déclaré.

Interrogé sur la question de savoir si le pic des cas de Covid et les verrouillages localisés qui en résultent ne justifieraient pas une correction de cap concernant les propositions budgétaires, Sitharaman a déclaré que même si certains secteurs étaient touchés en raison de la situation, les mesures annoncées par le gouvernement pour stimuler la croissance, y compris le les réformes institutionnelles étaient peu susceptibles d’être retenues. «Je vais d’abord me concentrer sur ces mesures (approvisionnement en oxygène et approvisionnement en médicaments essentiels), puis voir comment l’économie devra être abordée au mieux. Bien que je surveille l’économie de manière très détaillée au quotidien, je n’ai pas de plan pour le moment (moratoire sur les prêts ou autres mesures). »

En ce qui concerne les affaires fiscales rétrospectives de premier plan – Cairn et Vodafone – et New Delhi faisant appel des sentences arbitrales internationales qui s’y sont opposées dans les deux cas, le ministre a déclaré que bien que «nous ne croyons pas à la fiscalité rétrospective», le gouvernement ne pouvait pas avoir pris à la légère toute question sur les pouvoirs souverains du pays en matière d’imposition.

L’Inde a récemment fait appel du verdict d’arbitrage de Cairn Energy à La Haye, contestant la sentence de 1,4 milliard de dollars. Il avait également fait appel d’une autre sentence arbitrale en faveur de Vodafone.

Faisant référence aux réunions des responsables du ministère des Finances et du PDG de Cairn Energy Simon Thomson et son équipe en février pour un règlement à l’amiable du différend, Sitharaman a déclaré: «Je veux voir comment nous pouvons résoudre le problème au mieux». On pense que le gouvernement souhaite que Cairn règle le différend en utilisant le système Vivad se Vishwas; dans le cadre de ce régime, l’entreprise devra payer environ la moitié du montant dû sans intérêts ni pénalités dans les cas où le service des impôts a perdu une affaire dans un forum et a déposé un recours.

Selon le calendrier annoncé le 31 mars, le Centre empruntera 7,24 lakh crore Rs sur le marché au cours de la première moitié de l’exercice 22, soit un peu plus de 60% de l’objectif budgétaire pour l’année complète. L’emprunt prévu est supérieur à 56% au cours du premier semestre de l’exercice 21, lorsqu’un blocage induit par Covid a incité le gouvernement à augmenter considérablement ses emprunts au second semestre également.

Le Centre avait également augmenté ses emprunts bruts sur le marché au cours de l’exercice 21 à Rs 13,71 lakh crore, contre l’estimation révisée de Rs 12,80 lakh crore, grâce à une inadéquation drastique entre la collecte des recettes et les dépenses nécessaires à la suite de la pandémie. Les États ont également été autorisés à emprunter 5% de leur GSDP au cours de l’exercice 21, dont une petite partie était liée à des réformes. Pour l’exercice 22, les États ont été autorisés à emprunter jusqu’à 4% de leur GSDP, dont 1% est lié à des réformes.

Compte tenu de l’offre importante attendue de prêts G-sec et de développement d’État datés dans les mois à venir, ainsi que de la probabilité d’un raffermissement des taux d’intérêt mondiaux, les rendements devraient augmenter en l’absence d’opérations d’open market importantes et fréquentes. «À notre avis, le rendement de référence à 10 ans G-sec pourrait durcir jusqu’à 6,35% d’ici la fin du premier trimestre de l’exercice 2022», a écrit Aditi Nayar, économiste principal chez Icra.

Le gouvernement s’attend à ce que l’IFD proposée lève des fonds à faible coût pour le financement à long terme des infrastructures; il est prévu de mobiliser autant que Rs 3 crore lakh au cours des cinq prochaines années, en tirant parti d’un capital initial de Rs 20 000 crore. Au départ, le gouvernement détiendra entièrement l’IFD mais, à mesure que de plus en plus d’investisseurs se joignent à lui, il est prêt à diluer ses capitaux propres à 26%.

