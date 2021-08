Réformes LLP 2021 : comment le projet de loi d’amendement facilite la conduite des affaires et encourage les entrepreneurs

L’objectif du projet de loi est de promouvoir l’idée de LLP en tant que personne morale afin de permettre l’expertise professionnelle et l’initiative entrepreneuriale d’une manière flexible, innovante et efficace. (Image représentative)Par Diana Mathias et Vaibhav Gandhi

Facilité de faire des affaires pour les MPME : L’Inde a introduit la loi LLP en 2009 et plus d’une décennie depuis son introduction, les sociétés à responsabilité limitée (LLP) ont progressivement pris de l’ampleur en tant que format alternatif à la forme traditionnelle de partenariat et à la forme hautement réglementée d’une entreprise. Les LLP ont offert la flexibilité indispensable aux entrepreneurs pour mener leurs activités, ainsi que la protection sous la forme d’une responsabilité limitée.

Cependant, de nombreuses startups et entrepreneurs hésitaient à adopter le format LLP en raison du manque d’incitations suffisantes pour les startups, de la flexibilité dans l’émission d’instruments tels que les obligations et de la criminalisation de nombreuses défaillances procédurales telles que le retard dans la nomination du partenaire désigné, le maintien du siège social, etc. Ainsi, dans le but de faciliter la conduite des affaires et d’encourager davantage d’entrepreneurs, le gouvernement a présenté le projet de loi de 2021 sur les sociétés à responsabilité limitée (amendement).

Traitement des infractions à la Loi

Les défauts dans la LLP Act actuelle sont « passibles d’une amende » pour la LLP et les partenaires. L’amende est la somme d’argent qu’un tribunal peut ordonner de payer pour une infraction après la condamnation d’un accusé dans le cadre d’un procès pénal. Considérant que la peine est la peine imposée par l’autorité compétente pour non-respect des dispositions de la loi lorsqu’aucun préjudice à l’intérêt public n’est causé ou qu’aucune criminalité n’est envisagée.

S’appuyant sur la recommandation du CTC en janvier 2021, le projet de loi vise ainsi à dépénaliser diverses infractions à la Loi et a ainsi modifié les dispositions de « passible d’amende » à « passible de peines ». En outre, un mécanisme d’arbitrage a été mis en place pour l’attribution de sanctions en vertu de la Loi pour les infractions qui ne sont pas de nature pénale.

Récemment, le Cabinet de l’Union a également approuvé la dépénalisation de 12 infractions en vertu de la loi relatives au non-respect des procédures procédurales telles que les responsabilités des partenaires désignés de déposer un document, un rapport, etc. ou la nomination d’un partenaire désigné en cas de vacance, le maintien du siège social, le dépôt du rapport annuel , etc. Le projet de loi a également réduit certaines des pénalités du seuil maximum de Rs 5 lacs à Rs 1 lac pour les LLP et à Rs 50 000 pour les partenaires.

* LLP et partenaire/DP, les deux seront responsables.

En dehors des infractions combinables ci-dessus sont réduites à sept infractions portant sur la tenue des livres et des comptes, le défaut de fournir des informations au registraire ou la production d’informations, etc., et les infractions non combinables à trois qui traitent de la fraude, de l’intention de tromper , ou atteinte à l’intérêt public. Cependant, si une LLP ou ses partenaires exercent une activité pour frauder leurs créanciers, ou à toute autre fin frauduleuse, le projet de loi augmente la peine maximale d’emprisonnement de deux ans à cinq ans pour toute personne qui y participe sciemment. Le projet de loi propose également d’établir un tribunal spécial en vertu de la loi pour les procès rapides des infractions commises en vertu de la loi.

Introduction du concept de small LLP et de start-up LLP

Le projet de loi propose d’introduire le concept de small LLP en cohérence avec le concept de petite entreprise. Les petits LLP doivent être des LLP dont la contribution n’excède pas Rs 25 lacs qui peut être étendue à Rs 5 Crores et dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas Rs 40 lacs qui peut être étendu à Rs 50 crores. Le concept de startup LLP a été introduit dans la loi. Bien que la définition d’une start-up LLP n’ait pas encore été notifiée par le gouvernement, cette décision est considérée comme un coup de pouce à l’écosystème des start-up, dans lequel les start-ups qui n’ont pas l’intention de s’enregistrer en tant qu’entreprises ont désormais une structure d’exploitation alternative.

Pour inciter les petites entreprises et les startups LLP, le projet de loi cherche à limiter la pénalité imposée à la loi pour tout manquement à la loi à seulement la moitié du montant de la pénalité prescrite sous réserve de seuils. Cependant, à moins que des avantages fiscaux ne soient introduits pour les petites entreprises et les startups LLP comme ils ont été mis à la disposition des petites entreprises et des startups, cette initiative serait plutôt terne.

Débentures

Le projet de loi a pour la première fois traité de l’émission de débentures par une LLP comme mode de collecte de fonds. Ces débentures porteront une charge sur les actifs de la LLP et pourront être levées auprès d’entités réglementées par SEBI ou RBI. Cette décision attirera certainement des financements institutionnels vers les LLP qui étaient réticents à fournir des fonds car il n’y avait aucune loi dans les LLP qui fournirait un instrument sécurisé.

Fusion avec des entreprises

Le projet de loi propose d’empêcher les LLP de fusionner en sociétés. Ainsi, tous les LLP qui ont l’intention d’entreprendre une activité de fusion et d’acquisition avec une entreprise à l’avenir devraient nécessairement d’abord se convertir en une entreprise, puis procéder à une fusion avec une autre entreprise. Cela pourrait entraîner des délais plus longs et peut également faire dérailler les opportunités de fusions et acquisitions.

Partenaire résident

Actuellement, il est obligatoire d’avoir un partenaire désigné résidant en Inde, ce qui signifie une personne qui a séjourné en Inde pendant une période d’au moins 182 jours au cours de l’année précédente. L’investissement direct étranger étant autorisé dans les LLP pour les secteurs en voie automatique, cette exigence s’est avérée un frein pour les investisseurs étrangers ayant l’intention de s’établir en Inde.

L’amendement vise désormais à réduire le nombre de jours à 120 jours au cours de l’exercice. Cela peut apporter un certain soulagement aux investisseurs étrangers qui ont eu des difficultés à maintenir un partenaire désigné résidant en Inde.

Normes de comptabilité/d’audit

Un nouvel article 34A a été introduit afin d’habiliter le gouvernement central à prescrire les normes comptables ou les normes d’audit pour une ou plusieurs catégories de sociétés à responsabilité limitée en consultation avec la NFRA constituée en vertu de la Loi sur les sociétés de 2013.

Conclusion

L’objectif du projet de loi est de promouvoir l’idée de LLP en tant que personne morale afin de permettre l’expertise professionnelle et l’initiative entrepreneuriale d’une manière flexible, innovante et efficace. Le projet de loi comprend des changements attendus depuis longtemps nécessaires pour faciliter une plus grande facilité de faire des affaires pour les entreprises et les parties prenantes de l’industrie et en particulier la dépénalisation des infractions doit inciter à la conformité et promouvoir un climat des affaires agréable.

Diana Mathias – associée et Vaibhav Gandhi – consultant principal, NA Shah Associates LLP. Les opinions exprimées sont celles des auteurs.

