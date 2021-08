Refroidir la planète : réduire l’utilisation des HFC ; de nouveaux défis à l’ozone émergent

Il y a un boom de l’activité spatiale dans les années à venir, y compris les lancements.

L’Inde entrera désormais dans la 26e Conférence des Parties – prévue en novembre à Glasgow – sur une solide base de leadership climatique, après avoir ratifié l’Amendement de Kigali au Protocole de Montréal le 19 août. Alors que le Protocole de Montréal, considéré comme l’un des traités, vise à réduire l’utilisation de produits chimiques appauvrissant l’ozone stratosphérique de la planète, l’amendement de Kigali qui a été adopté à l’échelle mondiale en 2016 et est entré en vigueur en 2019, vise à limiter l’utilisation des hydrofluorocarbures (HFC).

Les HFC n’appauvrissent pas la couche d’ozone, mais ont un potentiel de réchauffement catastrophique, étant donné qu’ils sont presque mille fois plus puissants que le dioxyde de carbone. L’amendement de Kigali charge les pays industrialisés de réduire la production et l’utilisation de HFC de 85 % par rapport aux niveaux de 2011-2013 d’ici 2036, tandis qu’un groupe de pays en développement, dont la Chine, le Brésil et l’Afrique du Sud, devra réduire de 80 % d’ici 2020-22. niveaux d’ici 2045 et un autre comprenant l’Inde et l’Iran devra réduire de 85% les niveaux de 2024-26 d’ici 2047. Selon les estimations officielles, la voie aidera à réduire de 0,5 °C le réchauffement d’ici 2100.

L’amendement est certainement ambitieux, étant donné l’utilisation des HFC dans le refroidissement et la réfrigération face à la nécessité croissante de ces derniers, le changement climatique rendant les vagues de chaleur intenses plus fréquentes que jamais.

Étant donné que l’amendement de Kigali rend la réduction des HFC juridiquement contraignante pour les parties qui le ratifient, l’Inde s’est engagée à élaborer une stratégie nationale d’élimination d’ici 2023 et à l’intégrer dans son cadre juridique d’ici 2024. Le Protocole de Montréal et sa ratification de l’Amendement présentent une pléthore d’opportunités, en particulier dans la fabrication de réfrigérants à faible potentiel de réchauffement (LWP) et l’innovation connexe.

Le fait que le pays ait élaboré un plan d’action pour le refroidissement en 2019 et se soit fixé des objectifs pour réduire et compenser les effets menaçants pour le climat (et autrement nocifs pour la planète) du refroidissement et de la réfrigération est la preuve d’une responsabilité climatique exemplaire. À titre de perspective, il existe un vaste besoin de refroidissement non satisfait dans le pays – qui devrait augmenter huit fois d’ici 2037, par rapport aux niveaux de 2017 – ce qui signifie, avec la ratification, qu’il s’engage à y répondre de manière durable.

L’Inde est également l’un des très rares pays dont les engagements climatiques l’ont mis sur la bonne voie pour maintenir le réchauffement en dessous de 2oC d’ici 2100. Les pays développés qui ont échappé à leurs responsabilités en matière d’action climatique, malgré la célébration mondiale de leur action « ambitieuse », besoin de prendre note.

Au-delà du Protocole de Montréal, tel qu’il existe actuellement, le monde doit agir sur de nombreuses émissions nocives pour la couche d’ozone. Les émissions anthropiques d’oxyde nitreux jouent un rôle important dans l’appauvrissement de l’ozone stratosphérique directement et en modérant l’appauvrissement par les produits chimiques chlorés. En outre, l’exploration spatiale constitue une menace importante pour la couche d’ozone qui avait commencé à guérir de l’épuisement historique à la suite des mesures prises dans le cadre du Protocole de Montréal.

Il y a un boom de l’activité spatiale dans les années à venir, y compris les lancements. Alors que les pays libéralisent l’entrée dans le secteur spatial pour les acteurs privés – il y a un intérêt considérable, à en juger par les plans mis en œuvre par SpaceX, Virgin et Blue Origin – l’ozone de la Terre fait face à de nouvelles menaces. Les pays doivent développer un consensus à la montréalaise pour lutter contre ces problèmes de manière proactive.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.