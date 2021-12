réfugié afghan dans un logement à Walsall se plaint que c’est « comme une prison » | Royaume-Uni | Des nouvelles

L’ancienne armée afghane vit maintenant dans un appartement d’une chambre à Midlands

Amer Akhtar, 52 ans, sa femme et ses cinq enfants vivent depuis des mois dans un appartement avec un lit sans lit, sans table pour manger, humide et moisi sur les murs, nulle part où les enfants peuvent jouer et en conflit constant avec les voisins dans le complexe d’habitation. L’ancien soldat, qui a été aveuglé par une bombe terroriste alors qu’il combattait aux côtés des troupes britanniques en Afghanistan, a maintenant lancé un appel désespéré à l’aide.

L’association de logement qui a placé Amer et sa famille dans l’appartement convient que c’est « totalement inapproprié » pour une famille – mais affirme que les options alternatives sont limitées.

Le bloc, qui se trouve à Walsall, dans les West Midlands, n’est censé abriter que des célibataires ou des couples plus âgés.

Et Amer est maintenant mécontent de la façon dont le Royaume-Uni a traité sa famille depuis leur arrivée dans le pays.

« C’est comme une prison. Je ne peux pas le supporter », a déclaré l’ancien soldat aujourd’hui.

« Je ne m’attendais pas à ce traitement de la part du Royaume-Uni. Je pensais que le Royaume-Uni était un endroit accueillant pour les gens comme moi – j’ai travaillé aux côtés de l’armée britannique en Afghanistan, risquant ma vie, j’avais de bonnes relations avec eux. »

Amer était un général supervisant 500 soldats dans la province de Zabul, voisine du Helmand, et a passé une décennie à travailler aux côtés des troupes britanniques pour extirper les terroristes, selon Birmingham Live.

Amer Akhtar, 52 ans, dans l’un des deux petits espaces de vie à l’intérieur de l’appartement (Image : Darren Quinton/Birmingham Live)

S’exprimant par l’intermédiaire d’un traducteur et fondateur d’une organisation caritative afghane locale, Fahim Mohammed Zazai, Amer a ajouté : « J’ai servi dans l’armée pendant 33 ans et j’ai travaillé aux côtés de l’armée britannique au cours des dix dernières années, fournissant des renseignements. J’ai travaillé contre le terrorisme toute ma vie, risqué ma vie et j’ai perdu la vue en agissant ainsi pour aider mon pays.

« Mais maintenant je vis comme si j’étais dans une prison, je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Le Royaume-Uni est l’un des pays les plus riches du monde mais nous sommes traités comme ça. Cela a été très difficile. »

L’épouse d’Amer, Himat, 37 ans, et leurs enfants Najib, 17 ans, Nazia, 15 ans, Dunia, six ans, Hina, cinq ans et Hashmat, deux ans, ont emménagé après avoir obtenu l’asile il y a huit mois en tant que réfugiés politiques, eux-mêmes cibles des talibans.

Les disputes croissantes entre le couple déprimé et le bruit de leurs jeunes enfants ont causé des conflits avec les voisins, qui veulent que la famille sorte.

Le papa avec des médailles de son service militaire (Image : Darren Quinton/Birmingham Live)

Il y a une énorme pénurie de logements sociaux dans les West Midlands.

Mais c’est peu de consolation pour Amer et ses enfants.

« Cela fait 11 mois dans ce petit appartement, avec une chambre, un salon, une petite cuisine et une salle de douche », a déclaré le père.

« Cela affecte tout le monde. Je souffre de dépression et d’anxiété, je pense parfois qu’il serait peut-être préférable de me suicider et d’y mettre un terme.

« Dans une pièce, nous dormons, nous mangeons, nous buvons, nous étudions.

« Il n’y a nulle part où les enfants peuvent jouer – nous sommes près d’une route principale, et il y a un salon commun mais la porte est verrouillée et il est dit » Pas d’enfants autorisés « .

« J’ai un enfant de deux ans et quand il se réveille la nuit, toute la famille aussi car nous vivons dans la même pièce.

« Les enfants ne dorment pas assez, l’enseignant nous dit ‘pourquoi ne t’occupes-tu pas mieux des enfants, pourquoi ne dorment-ils pas’ – ils sont fatigués, ils n’arrivent pas à se concentrer, ils perdent leur éducation, nous ont perdu une bonne vie de famille.

« On est tous déprimés et on crie, ça affecte nos relations les uns avec les autres, avec les enfants, parce qu’on se dispute, les voisins sont bouleversés par notre bruit, tout le monde nous blâme et c’est très très difficile.

« Ce n’est pas sûr pour moi ou ma famille en Afghanistan. C’est pourquoi je dois simplement accepter d’être ici, d’être dans cette pièce, car nous ne pouvons pas revenir.

« Je ne serais pas ici à vivre cette vie déprimée à moins que j’en ai vraiment besoin – j’avais mon statut, mon travail, ma maison, mais j’ai tout perdu. »

La cuisine de l’appartement où Amer et sa famille vivent maintenant (Image : Darren Quinton/Birmingham Live)

La salle de bain de l’appartement partagé par Amer et sa famille (Image : Darren Quinton/Birmingham Live)

Amer a été aveuglé il y a deux ans alors qu’il se rendait au travail et a roulé sur une mine terrestre terroriste. L’explosion lui a fait se cogner la tête contre le toit du véhicule et sa vision a disparu.

Malgré des opérations en Inde et un coup de grâce au Royaume-Uni à l’époque pour tenter de sauver sa vue, il reste aveugle des deux yeux. D’autres enquêtes sont en cours localement pour voir s’il y a un espoir de retrouver la vue, bien qu’après plus de deux ans, il n’ait plus d’espoir.

Il a désormais un droit de séjour indéfini et des droits de citoyen à part entière, tandis que sa famille a chacun le statut de réfugié et une autorisation de séjour de cinq ans.

Mais lorsqu’on lui a demandé ses espoirs pour l’avenir, il a déclaré: « Je n’ai pas d’espoir. Je n’ai aucune vision. Je vis maintenant pour mes enfants, j’espère qu’ils auront la chance de vivre une vie normale, d’être en sécurité et libres – mais je ne souhaite pas une vie meilleure pour moi, je ne peux pas voir, je ne peux rien faire pour moi-même. »

M. Zazai, lui-même réfugié, a créé le Walsall Afghan Community and Welfare Center pour soutenir les nouveaux arrivants, non seulement d’Afghanistan mais de tout le Moyen-Orient.

Il a déclaré que l’expérience d’Amer et de sa famille n’était pas inhabituelle, avec un manque désespéré de logements pour les familles, malgré la volonté des gens d’accepter des réfugiés de pays déchirés par la guerre.

« L’aide qu’ils reçoivent est très limitée. La mairie et l’association de logement disent qu’il n’y a nulle part, puis on nous envoie une liste de sites Web avec des logements privés et on nous dit d’essayer ces derniers. Mais nous appelons et ils ne veulent pas que les familles perçoivent des allocations. .

« J’ai organisé plus de 20 propriétés pour eux et chaque fois qu’ils entendent qu’ils touchent des prestations ou qu’Amer est handicapé, ils disent non. »

Le réfugié était autrefois un fier général de l’armée afghane (Image: Fourni)

L’épouse d’Amer, Himat, est également en difficulté.

Elle a déclaré: « J’étais si heureuse quand nous sommes arrivés en Angleterre mais je n’avais aucune idée que nous finirions en enfer.

« C’est tellement difficile, je lutte avec la vie, je ne sais pas quoi faire pour le mieux. Je suis sous médicaments contre la dépression, je me sens très faible, je ne mange pas bien. Chaque jour est dur, pour moi et les enfants Il y a quatre mois, nous avons tous attrapé la grippe et nous ne nous en sommes jamais vraiment débarrassés.

« Les enfants ne sont pas contents, demandent toujours quand on va déménager dans une maison, ils ont tous mal au dos et courbatures à force de dormir par terre. Il n’y a pas de place pour les lits, et aussi pour manger. On fait tout par terre. »

La cuisine et la salle de bain sont petites, avec de l’humidité et de la moisissure visibles, et mal décorées, affirme-t-elle.

Rachel Crownshaw, directrice exécutive des opérations chez GreenSquareAccord, a déclaré : « Tout d’abord, il est important de dire que nous avons la plus haute considération pour le service offert et les sacrifices consentis par M. Amer Mohammad Akhtar et sa famille, dans leur soutien aux troupes en opération dans le Helmand, en Afghanistan.

« Malheureusement, dans ce cas, un certain nombre de facteurs se sont combinés pour créer une situation naturellement bouleversante à la fois pour la famille, ainsi que pour les autres locataires du logement au sens large.

« Il ne fait aucun doute que l’offre de logement pour M. Mohamma Akhtar et sa famille est totalement inappropriée.

« À son arrivée d’Afghanistan, M. Mohammad Akhtar était correctement logé en tant que célibataire, compte tenu de sa situation à l’époque. Cependant, l’arrivée ultérieure et inattendue de sa femme et de sa famille a créé une situation particulièrement difficile et complexe.

« La disponibilité de logements familiaux sur le marché local du logement social est incroyablement rare et les listes d’attente sont longues. Une offre a été faite pour soutenir la transition de la famille vers une propriété privée en location, mais cette suggestion a été rejetée.

« Notre équipe locale de soutien au logement travaille en étroite collaboration avec un certain nombre de départements au sein du Conseil pour essayer d’aider la famille à résoudre certains de leurs problèmes domestiques et de location en cours.

« Nous poursuivrons tous nos efforts pour mener cette affaire à une conclusion juste et opportune, pour tout le monde. »

Le Conseil Walsall, sous contrôle conservateur, a déclaré : « Nous ne sommes pas en mesure de commenter des cas individuels. Lorsque les familles sont préoccupées par leur logement, elles peuvent prendre contact avec notre service de logement et d’aide sociale qui s’assurera que leur cas fait l’objet d’une enquête approfondie et que des conseils et une assistance seront proposés le cas échéant.

« Les agences partenaires telles que le Centre pour les réfugiés et les migrants peuvent également offrir des conseils et un soutien.

« Il convient de noter que, conformément à la situation nationale, il existe déjà une pénurie importante de logements familiaux plus grands à Walsall et de nombreuses autres familles recherchent également un logement plus grand.

« Nous travaillons avec nos partenaires du logement pour essayer de résoudre ce problème, mais pour le moment, la demande de logements dépasse considérablement l’offre. »