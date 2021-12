Refus de se marier après une relation sexuelle sans tricherie, juge la Haute Cour de Bombay

L’accusé a été condamné en vertu des articles 376 et 417 pour viol et tricherie sur la base de la plainte de la victime.

La Haute Cour de Bombay a statué que le refus d’épouser une femme après avoir eu des relations physiques pendant une longue période avec un consentement mutuel n’équivalait pas à une tricherie. Le jugement de la Haute Cour est intervenu après l’annulation d’une ordonnance d’un tribunal inférieur condamnant l’homme pour tricherie sur la base du FIR d’une femme alléguant que l’accusé avait eu une relation sexuelle avec elle sous prétexte de mariage mais avait par la suite refusé de l’épouser. La Haute Cour a acquitté l’homme en invoquant le manque de preuves pour prouver que l’accusé n’avait pas l’intention de l’épouser depuis sa création.

Dans son jugement, le HC a déclaré : « Le témoignage de PW1-Prosecutrix révèle qu’elle connaissait l’accusé. Elle a eu une relation sexuelle avec l’accusé pendant plus de 3 ans environ. Le témoignage de PW2- sœur de la procureure révèle également qu’il y a eu une histoire d’amour entre l’accusé et la procureure. La preuve au dossier indique donc que la relation sexuelle entre la procureure et l’accusé était consensuelle. L’accusé a été reconnu coupable d’une infraction en vertu de l’article 417 du CPI au seul motif qu’il a refusé d’épouser la procureure. La question est de savoir si, dans de telles circonstances, le refus de se marier constitue un délit de tricherie.

Il a en outre déclaré: «Il n’y a aucune preuve au dossier pour indiquer que depuis le début, l’accusé n’avait pas l’intention de l’épouser. En l’absence de preuves prouvant que le procureur avait consenti à une relation physique sur une idée fausse des faits, comme le stipule l’article 90 de l’IPC, le simple refus de se marier ne constituerait pas une infraction en vertu de l’article 417 de l’IPC.

L’accusé a été condamné en vertu des articles 376 et 417 pour viol et tricherie sur la base de la plainte de la victime. La juridiction inférieure avait condamné l’accusé pour tricherie mais l’avait acquitté du chef d’accusation de viol en février 1999. Il avait été condamné à un an d’emprisonnement. L’accusé avait alors saisi la Haute Cour de Bombay contre le verdict.

