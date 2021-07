refuse de protéger la Grande Barrière de Corail

25/07/2021 à 09h00 CEST

Déception monumentale dans le mouvement écologiste. Le Comité du patrimoine mondial de l’Unesco a décidé de ne pas inclure la Grande Barrière de Corail, un trésor naturel situé sur la côte nord-est de l’Australie, sur la Liste du patrimoine mondial en péril. L’Espagne s’est alignée sur le « négationniste & rdquor; et a voté contre la protection du système récifal le plus emblématique du monde, désigné site du patrimoine mondial pour « valeur universelle exceptionnelle & rdquor ; et que trouve-t-on en danger à cause du changement climatique.

La décision de l’Unesco a suscité de vives critiques de la part des principales organisations de conservation de la planète, qui, comme le WWF, déplorent « la chance manquée& rdquor; pour protéger la Grande Barrière de Corail.

L’accord de l’Unesco a également conduit à une confrontation interne au sein du gouvernement espagnol: le ministère de la Transition écologique a défiguré le ministère des Affaires étrangères (représentant du pays dans le Comité) son veto à l’inscription de la Grande Barrière de Corail sur la Liste du patrimoine mondial en péril, qui regroupe des sites touchés par des conflits armés, des catastrophes ou destructions environnementales

L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) avait indiqué en décembre dernier que La Grande Barrière de Corail est passée d’une situation de “préoccupation importante & rdquor; à « critique & rdquor;, la pire note de conservation.

Le rapport de l’UICN, qui est publié tous les trois ans, souligne que le blanchissement des coraux qui s’est produit en 2016, 2017 et 2020 est sans précédent en raison de « la gravité, la fréquence et l’impact & rdquor ; et qu’est-ce qui a causé pertes de corail dans les deux tiers de la Grande Barrière de Corail.

Cependant, le Comité a reconnu les efforts australiens pour améliorer le statut de ce site unique, a soutenu la demande de l’Australie et a accepté de ne pas inclure le site sur la Liste du patrimoine mondial en péril.

Le gouvernement espagnol, avec le « négationniste & rdquor;La représentation de l’Australie, selon le WWF « l’un des pays avec les plus fortes émissions de CO2 par habitant au monde et clairement positionné contre la lutte contre le changement climatique », a présenté un amendement et a réussi à convaincre un nombre suffisant de délégués de ne pas approuver en cette session listant la Grande Barrière de Corail.

Cependant, il a été convenu de reconsidérer l’inclusion en 2022, bien que le gouvernement australien ait déjà annoncé qu’il tenterait de retarder un nouvel examen de cet espace jusqu’en 2023.

Le vote de l’Espagne a reçu de vives critiques par de nombreuses ONG internationales. En premier lieu, il a provoqué la surprise en s’alignant sur les Affaires étrangères avec des « négationnistes & rdquor; en termes de protection de l’environnement, et en particulier des zones marines.

Le WWF, citant des sources proches des négociations, a indiqué que la « décision unilatérale & rdquor; du ministère pourrait être liée « à une troc possible dans les négociations que l’Espagne a en cours, qui ce serait encore plus grave et injustifiable& rdquor ;.

“Il s’agit d’un positionnement surprenant et insolite par le gouvernement espagnol, qui a fait de la transition écologique et de la lutte contre le changement climatique l’un de ses principaux drapeaux internationaux & rdquor;, souligne le WWF.

“Cependant, il se range désormais du côté de ceux qui nient cette menace et n’assument pas leur part de responsabilité en prenant des mesures pour enrayer une menace mondiale, qui nous touche tous & rdquor;, critique l’ONG.

L’un des habitats océaniques les plus riches en biodiversité de la planèteLa Grande Barrière de Corail est l’un des habitats océaniques les plus riches en biodiversité de la planète et le plus grand système de barrière de corail au monde.

Dans le gigantesque récif qu’ils habitent des milliers de différents types de plantes et d’animaux, y compris les herbiers marins, les coraux, les crustacés et les poissons. Il abrite également des espèces menacées de requins, de raies, de tortues de mer et de baleines.

L’augmentation des températures, conséquence de la changement climatique, provoque le réchauffement des eaux et provoque des épisodes de plus en plus continus de mort de corail (le soi-disant blanchiment).

En outre, l’Unesco et l’UICN ont constaté que la qualité de l’eau continue de se détériorer, c’est pourquoi ils ont présenté la proposition d’inscription de la Grande Barrière de Corail sur la Liste du patrimoine mondial en péril.

Il semblait que l’initiative irait de l’avant, mais l’Australie a obtenu le soutien d’un bloc de 12 pays, dirigé par l’Espagne, qui comprenait également la Hongrie, la Russie, Bahreïn, l’Arabie saoudite et le Nigéria, entre autres.

Le WWF a exigé des Affaires étrangères et du gouvernement de Pedro Sánchez une « rectification urgente & rdquor; et de quitter « le groupe des pays négationnistes et de soutenir la proposition de l’Unesco et des pays les plus avancés & rdquor ;.

Juan Carlos del Olmo, secrétaire général du WWF, a déclaré : « L’Espagne ne peut pas être sur cette photo avec les pays négationnistes. C’est très sérieux. La Grande Barrière de Corail est gravement menacée. Si nous n’agissons pas maintenant, le monde perdra à jamais l’une de ses grandes icônes naturelles & rdquor;, a-t-il prévenu.

L’image de leadership environnemental de l’Espagne en danger« Il est totalement inacceptable que le ministère des Affaires étrangères se soit aligné sur les pays négationnistes pour bloquer et décaféiner la proposition de l’Unesco, nous supposons que dans un échange de faveurs, remettant en cause l’image de leadership environnemental de l’Espagne et du gouvernement de Pedro Sanchez. Nous ne pouvons pas le permettre & rdquor;, a-t-il conclu.

Le rapport du WWF “The Great Barrier Reef Threatened & rdquor;, publié en 2015, prévenait déjà que cet endroit, l’un des habitats océaniques les plus riches de la planète, devenait”une décharge& rdquor ;.

“L’industrialisation irresponsable de la Grande Barrière de Corail pourrait causer de graves dommages à l’un des systèmes naturels les plus importants au monde”, prévient le WWF, qui exige de protéger le récif et de sauvegarder les 69 000 emplois qu’il fournit.

Des recherches scientifiques récentes ont conclu que si le réchauffement climatique n’est pas arrêté immédiatement, les récifs coralliens disparaîtront entre 2050 et 2100.

Résumé du rapport du WWF sur la Grande Barrière de Corail : https://wwfes.awsassets.panda.org/downloads/wwf_gbr_under_threat_findings_esp.pdf?39787/Informe-La-Gran-Barrera-de-Coral-bajo-amenaza-resumen

