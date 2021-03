Refusé Fergie, a remporté un titre de Premier League … devinez le Five Grand Footballer pour avoir la chance de gagner 5k £

Le Five Grand Footballer de talkSPORT est de retour!

Tout ce que vous avez à faire est d’identifier le footballeur mystérieux à partir des trois indices ci-dessous – et vous pourriez collecter 5000 £.

Il a refusé Sir Alex Ferguson et Manchester United À ses débuts complets pour Southampton, il est devenu le plus jeune joueur à marquer un triplé dans la première division anglaise.Il n’a remporté qu’un honneur majeur dans sa carrière – le titre de Premier League en 1994/95

Pensez-vous connaître la réponse?

Eh bien, envoyez WIN suivi de votre réponse au 63320 et vous pourriez tenter de gagner le jackpot de 5 000 £.

Vous avez jusqu’au jeudi 1er avril pour participer.

Un heureux gagnant du pot en espèces de 5 000 £ sera tiré au sort parmi toutes les entrées correctes reçues avant la clôture du concours.

Les conditions générales et les règles du concours s’appliquent. Les SMS seront facturés 2 £ plus les tarifs standards de votre réseau s’appliqueront.

Les inscriptions doivent être reçues avant la fermeture des lignes à 17 heures le jeudi 1er avril.

18+. Regardez plus bas pour tous les détails.

Règlement de la compétition «FIVE GRAND FOOTBALLER»:

Les règles suivantes («Règles spécifiques») ainsi que les conditions générales de la compétition (qui peuvent être trouvées sur https://talksport.com/competition-terms-conditions) s’appliquent à «Five Grand Footballer» (la «Compétition») qui se déroulera de 00h01 le vendredi 12 mars 2021 à 17h00 le jeudi 1er avril 2021 (la «durée») sur talkSPORT (le «réseau talkSPORT»), qui comprend les bases de données SMS pour talkSPORT et talkSPORT 2.

Toute personne qui participe au Concours (un «Participant») sera réputée avoir lu et accepté les Règles Spécifiques et les Conditions Générales du Concours de talkSPORT et sera liée par celles-ci.

Détails du concours:

Les participants seront invités à identifier un footballeur mystère à partir de trois indices qui seront joués en direct (ou peuvent être reçus par SMS, e-mail ou consultés en ligne) et le texte de leur réponse, pendant la durée de la compétition, les messages texte seront facturés. à 2 £ plus les tarifs standards du réseau. La ligne de message texte ouvrira à 00h01 le vendredi 12 mars 2021 et fermera à 17h00 le jeudi 1er avril 2021. Si les participants envoient un SMS après l’heure de clôture, ils ne seront pas inscrits au concours, mais ils pourront tout de même être facturés.

Un gagnant sera choisi au hasard parmi toutes les inscriptions correctes reçues avec la durée du concours.

talkSPORT Limited n’est pas responsable de toute latence subie par le réseau de téléphonie mobile d’un participant, qui peut retarder la livraison des messages texte vers et / ou en provenance de nous.

De plus, talkSPORT Limited n’est pas responsable des entrées erronées qui pourraient

se produit par une erreur de réseau de téléphonie mobile ou une erreur de combiné. Lorsqu’un participant s’inscrit au concours, il recevra un SMS l’invitant à participer à notre offre 3 pour 2, par lequel s’il s’inscrit une deuxième fois dans le même tour de concours, il recevra une inscription supplémentaire sans supplément. Coût. L’entrée supplémentaire sera automatiquement incluse une fois que le participant s’inscrit pour la deuxième fois et il n’aura pas besoin de lui envoyer un SMS une troisième fois pour le réclamer. S’ils envoient un SMS pour la troisième fois, le cycle recommence et ils seront facturés à nouveau. Il est de la responsabilité du participant de s’assurer que s’il répond à cette offre 3 pour 2, les lignes de texte sont toujours ouvertes lorsqu’il le fait. Dans le cas contraire, leur participation supplémentaire et leur entrée gratuite pourront être facturées mais non incluses dans le tirage au sort.

Pendant la compétition, talkSPORT diffusera des offres spéciales 2 pour 1 à certaines dates, diffusées en ondes. La promotion en direct demandera aux participants d’envoyer leur réponse par SMS avec un mot-clé unique pour être saisis avec succès dans la promotion. Les participants recevront un texte de confirmation confirmant leur participation 2 pour 1.

Après l’heure de clôture du concours, un gagnant sera sélectionné au hasard parmi toutes les inscriptions correctes reçues pendant la période d’inscription valide. Le participant gagnant sera contacté dans les 28 jours suivant la clôture du concours. Les inscriptions mal orthographiées peuvent être acceptées, à la discrétion du producteur. La décision du producteur est définitive.

Admissibilité:

Les participants doivent être âgés de 18 ans ou plus.

Les participants peuvent s’inscrire un maximum de 20 fois au cours de chaque journée du concours. Nous déconseillons fortement une utilisation excessive.

Les participants doivent avoir un compte bancaire, car le prix sera payé par chèque ou virement bancaire.

Prix:

Le prix est de 5 000 £ (mille livres) payé par chèque ou virement bancaire.

Le prix n’est pas transférable.

talkSPORT limited se réserve le droit de modifier le prix ou une partie de celui-ci à tout moment.

Nous nous efforcerons de payer les gagnants dans les plus brefs délais mais ne sommes pas responsables des retards dans le système bancaire. De plus, le gagnant devra répondre à un appel de talkSPORT Limited après le concours et fournir toutes les informations requises (par e-mail ou via un formulaire en ligne, selon les instructions) pour recevoir le virement bancaire. De plus, si des contrôles d’éligibilité doivent être effectués, cela pourrait retarder le paiement.

Publicité et identité des gagnants:

Si vous gagnez un prix, nous pouvons publier indéfiniment votre nom complet, votre ville ou zone de résidence et votre image sur le site Web de notre station de radio www.talkSPORT.com et dans notre application mobile, l’application talkSPORT et sur nos canaux sociaux talkSPORT. Nous demanderons votre permission avant de publier.