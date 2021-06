Refuse le coup de poing, applaudi d’être mis sur le cul et de recevoir une gifle de Stockton

Nate Diaz est vraiment unique en son genre.

Le légendaire combattant MMA, qui a 20-13 ans après sa défaite contre Leon Edwards à l’UFC 263, est peut-être encore le combattant le plus aimé de la planète aujourd’hui.

Qu’est-ce qu’un combat de Nate Diaz sans sang ?

Pourtant, une défaite pour Diaz n’est rien lorsque vous avez atteint son statut légendaire. Le genre de divertissement et d’excitation qu’il apporte à chaque combat est totalement unique et les fans de l’UFC le lui ont fait savoir à l’UFC 263.

Même dans la défaite, il a fourni une poignée de moments de manuel à Nate Diaz à savourer.

Nate Diaz, frère cadet de Nick, était désespéré d’entraîner Edwards dans ses jeux d’esprit et a offert à plusieurs reprises son dos au Britannique tout au long des cinq tours.

Nate Diaz a continué à offrir à Leon Edwards son dos seulement pour le sucer

Chaque fois que le couple entamait des échanges et se séparait, Diaz continuait à faire savoir à son ennemi ce qu’il pensait de son travail. Parfois, ce serait un sourire, parfois un pouce levé, parfois un hochement de tête.

Dans le troisième, le travail au corps à corps a commencé à montrer qu’Edwards était en effet l’homme naturellement plus gros que Diaz à 170 livres. Les coudes ont toujours été une force d’Edwards et quand il a fait tomber Diaz dans le troisième, il s’est assuré de laisser ces coudes voler. Cela a entraîné des coupures pour Diaz sur le côté de sa tête et au-dessus de ses yeux.

Après cela, la coupe de protection de Diaz s’est délogée et l’arbitre a dû arrêter le combat pour qu’il puisse se réorganiser. Edwards a tenté de donner à Diaz un coup de poing dirigé par l’étiquette alors que les combattants se rencontraient à nouveau au milieu, mais Diaz a repoussé le geste et a exigé qu’ils retournent au travail.

Nate Diaz après avoir pris une main gauche de Leon Edwards qui écraserait la plupart des combattants

À la fin du troisième tour, Diaz était un gâchis cramoisi. Au début du quatrième, Edwards a décroché une incroyable main gauche – une qu’il avait décrochée toute la nuit – Diaz lui a en fait donné un coup de pouce et quelques mots d’éloge au milieu du combat. Vous ne pouvez pas l’inventer.

Edwards a balayé ses pieds avec un coup de pied à un moment donné et Diaz a également été très impressionné par cela.

Puis Edwards s’est précipité vers Diaz et a balayé ses jambes. Une fois de plus, Diaz se leva et applaudit le travail d’Edwards. Ensuite, Edwards a essayé de décrocher un autre coup de pied dans la jambe et cette fois, Diaz l’a vérifié. À ce moment-là, Diaz a pointé son ennemi du doigt et lui a dit qu’il avait lu le coup de pied.

Le point culminant du combat a rendu l’arène de Glendale, en Floride, folle. Avec environ 45 secondes à jouer, Diaz a frappé une gifle de Stockton de la main droite qui a mis en place une ligne droite à gauche qui a atterri au ras du menton d’Edwards.

Leon Edwards s’est levé après le départ de Nate Diaz

Au lieu d’aller tuer, Diaz a choisi de narguer Edwards !

Edwards marchait en somnambule comme Diaz l’a dit lors de la conférence de presse et a eu une chance incroyable de survivre au tour. Diaz l’aurait peut-être rangé s’il n’avait pas pris une seconde pour pointer du doigt Edwards et lui dire qu’il l’avait attrapé !

Mais une fois qu’Edwards a fait la cloche, il était le gagnant légitime. Edwards a pris le combat par décision unanime 49-46 à tous les niveaux, mais pour ce qui était censé être le couronnement d’Edwards – et ce fut une performance merveilleuse – c’était le spectacle de Nate Diaz de bout en bout.