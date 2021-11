Refuser de faire des compromis sur le progrès humain

La législation autrefois ambitieuse « Reconstruire en mieux » est réduite quotidiennement par les démocrates de droite et leur loyauté indéfectible envers les entreprises. Des progressistes comme Sanders ont refusé de laisser le projet de loi être complètement éviscéré – restant ferme, par exemple, sur la préservation de l’expansion de Medicaid. La dirigeante progressiste Nina Turner a déclaré que « si Manchin et Sinema peuvent imposer leur volonté à l’ensemble du Sénat et du président des États-Unis, alors les progressistes – près de 100 personnes – devraient certainement être en mesure de faire valoir leur volonté aussi. Ils ne doivent pas bouger. Ils doivent tenir. Il y a trop en jeu.

L’enjeu, pour les deux parties, est bien plus qu’une simple négociation législative. Il trouve la nation et le monde à un carrefour historique pour préserver la planète et faire avancer les causes de la justice, de l’égalité et de la démocratie. La question est de savoir dans quelle mesure les progressistes peuvent faire des compromis sans compromettre le progrès humain.

Compromis progressifs

Depuis presque le début, on s’est demandé si le projet de loi deviendrait un jour une réalité. Cela a semblé à la plupart de l’establishment de Washington et des commentateurs des médias comme une « liste de souhaits » de gauche radicale qui ne ferait même pas l’objet d’un débat politique sérieux. Le fait qu’une grande partie de ses dispositions « d’infrastructure humaine » sociale-démocrate, y compris près d’un demi-billion de dollars en investissements dans l’énergie propre, l’expansion des programmes universels de pré-K et le logement abordable semblent désormais presque inévitables, témoigne du pouvoir croissant de la base et du pouvoir législatif de progressistes.

Pourtant, il reste un mantra presque constant de savoir si les progressistes tomberaient dans une politique de « pureté » et – empruntant l’une des phrases préférées d’Obama – oublieraient que « la perfection est l’ennemi du bien ». Pourtant, on oublie souvent que la version 3,5 billions du projet de loi était le compromis. Citant Sanders, « Ces 3 500 milliards de dollars sont déjà le résultat d’un compromis majeur et majeur, et à tout le moins ce projet de loi devrait contenir 3 500 milliards de dollars ».

Il y a aussi des compromis plus profonds en jeu. À savoir, l’investissement en temps, en ressources et en énergie pour se faire élire et essayer de changer progressivement le Parti démocrate et la démocratie américaine en général. Ces efforts sont venus au prix de la construction d’un mouvement de masse indépendant de gauche qui pourrait à la fois favoriser une transformation plus révolutionnaire et de nouvelles formes de démocratie radicale sur le lieu de travail et dans les communautés. À tout le moins, ces événements ont renforcé l’importance de ces luttes pour la mise en œuvre d’une réforme descendante, même de base.

Centristes corporatifs compromis

Le compromis des réfractaires centristes, bien sûr, nous est d’un genre très différent. Il ne s’agit pas du rythme et de la stratégie pour éviter l’apocalypse climatique ou réduire les inégalités mondiales. Au lieu de cela, ils doivent équilibrer leur besoin de sembler préoccupés par le bien-être humain de base avec leur engagement plus large à défendre les intérêts des entreprises.

Il est facile et juste de critiquer Manchin et Sinema. Cependant, ils sont les symptômes politiques de notre maladie capitaliste maligne. Fait révélateur, il a été rapporté qu’ils couvrent de nombreux démocrates «modérés» qui ressentent également la même chose mais qui ont trop honte (et ont peur politiquement) pour l’admettre publiquement.

Le marché implicite entre les démocrates et les entreprises est aussi simple que troublant. Nous continuerons à promouvoir des guerres rentables à l’étranger et un capitalisme destructeur de libre marché chez nous en échange de l’autorisation de réformes mineures et de l’argent nécessaire pour continuer à être élu. En fin de compte, c’était et c’est une politique profondément moralement compromise qui a mis l’avenir même de la survie et du bien-être humains en grave péril.

Refuser de faire des compromis sur le progrès humain

Alors qu’il semble qu’ils soient parvenus à un accord sur un projet de loi de 1,75 billion de dollars, le conflit entre les progressistes et les démocrates de Wall Street ne fait que commencer. Pour la gauche, ce n’est que la première de nombreuses étapes vers un progrès radical et la justice. Pour ceux de l’extrême centre, ils espèrent contre tout espoir qu’il s’agit du dernier pas progressiste contre les entreprises qu’ils seront obligés de franchir.

Il est tentant de croire que « L’arc de l’univers moral est long, mais il se penche vers la justice ». Le passé récent brosse un tableau beaucoup plus décourageant. Il ne s’agit pas de progrès lents mais de résistance et de cooptation. Le progrès ne s’arrête pas aux proclamations juridiques bien qu’il puisse s’arrêter là.

Les leçons à tirer sont nombreuses et encore émergentes. Le refus du caucus progressiste de simplement céder est encourageant et constitue en soi une petite victoire. Néanmoins, le vrai travail consiste à créer des alliances si puissantes et un tel changement dans l’idéologie publique que la marche vers de réels progrès se poursuivra quel que soit le détenteur du pouvoir.

La droite a gagné exactement de cette manière – en éliminant les syndicats et les mouvements de protestation tout en convainquant le public que la richesse du 1% reviendrait à tout le monde. À leur apogée, les démocrates et les républicains embrassaient leurs valeurs et leurs politiques. Si nous voulons « reconstruire en mieux », sans parler de réaliser de véritables changements révolutionnaires dans notre système économique et politique, alors il est temps de démanteler le pouvoir des entreprises à ses racines. En attendant, ceux qui négocient en notre nom peuvent faire des concessions temporaires à court terme mais refuser de faire des compromis sur le progrès humain.

Notre travail est sous licence Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0). N’hésitez pas à republier et à partager largement.

_______