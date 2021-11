Regal Cinemas acceptera la crypto pour les billets et les concessions

La chaîne de cinéma Regal acceptera la crypto-monnaie comme paiement des clients dans le cadre d’un partenariat avec la société de paiement numérique Flexa, selon un communiqué publié mardi matin.

Regal a déclaré qu’il accepterait les crypto-monnaies, y compris le bitcoin, l’éther, le litecoin et le dogecoin, comme moyen de paiement pour les billets et dans ses stands de concession.

La société permettra également aux clients de payer avec des dollars numériques et des pièces stables, notamment des pièces en USD, Dai et Gemini. De plus, les jetons tels que LINK, ATOM et BAT seront acceptés.

Regal suit AMC Theatres, la plus grande chaîne de cinémas aux États-Unis, qui a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’elle accepterait le bitcoin, l’éther et d’autres crypto-monnaies pour les paiements en ligne.

Lire la suite: Les cinémas AMC accepteront Bitcoin et Ether pour les paiements en ligne

Regal, une filiale américaine du groupe britannique Cineworld, compte 6 885 écrans dans 514 cinémas dans 42 États, ainsi qu’à Washington, DC et Guam.

« Ce partenariat passionnant nous permet d’accepter facilement et de manière transparente les devises numériques – y compris le dogecoin, les stablecoins et le bitcoin – dans l’ensemble de notre empreinte de théâtre d’une manière simple et totalement sans contact », a déclaré Ken Thewes, directeur du marketing de Regal.