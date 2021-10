Regálate un Apple Watch Series 6 et ahorra 100€ en MediaMarkt

El modelo en cuestión es el que cuenta con GPS et cellulaire con caja de acero inoxidable en plata de 40 mm y correa deportiva en color blanco. Sin duda, uno de los modelos más atractivos por su funcionalidad y prestaciones, así como el diseño, aunque luego podemos personalizarlo a nuestro gusto gracias a la gran cantidad de correas compatibles para el Apple Watch Series 6 que podemosen encontrar a muy buy

Ahorra 100 euros en el Apple Watch Series 6

Esta versión del Apple Watch Series 6 tiene un precio oficial de 729 euros, sin embargo, ahora podemos conseguirlo con 100 euros de remise fr MediaMarkt. Esto es gracias al 13% de descuento aplicado en este modelo, que además incluye los gastos de envío gratis y un plazo de entrega de entre dos y cinco días.

También es posible elegir como método de entrega la recogida en tienda. Es decir, si tienes un MediaMarkt cerca de casa o del trabajo, puedes comprobar su disponibilidad en ella y en caso de que sea posible, elegir esa opción y pasarnos a recoger nuestro reloj en lugar de esperar a que nos lo manden a casa. En el momento que elijamos la tienda, podremos ver la fecha en la que estará available para su retirada.

Versión GPS y celular con caja de 40 mm

Teniendo en cuenta que el modelo en oferta es el que incluye GPS y celular, este Apple Watch Series 6 puede convertir en nuestro idéal entrenador si somos de los que nos gusta hacer deporte de manera habituel. Además, gracias a su GPS es posible contar contar toda la información en tiempo real de nuestra actividad sin necesidad de llevar el móvil encima.

También es un reloj capaz de controlar ciertos aspectos de nuestra salud, como la frecuencia cardíaca, nivel de oxígeno en sangre, calidad del sueño, etc.

El hecho de que también sea celular, permite disfrutar de todas las funciones propias de nuestro teléfono, es decir, vamos a poder enviar y recibir mensajes de texto y llamadas, así como los mensajes de correo electrónico, mensajes de WhatsApp, escuchar nuestra música favorita, podcasts y otras notificaciones inteligentes. Todo ello sin tener que llevar el móvil encima. La capacité de mémoire interne pour le modèle et les offres de 32 Go, avec WiFi, Bluetooth et compatible avec macOS et iOS.