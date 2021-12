Regálate una impresora 3D Anet rebajada casi a mitad de precio

Te estás plantando seriamente comprarte una impresora 3D? Si esa si quieres comenzar con un modelo de iniciación que no esté exento de calidad, tenemos une solución perfecta para ti en la tienda PcComponentes. En ella, puedes hacerte con un modelo de filamento que va a ser una muy buena opción para que te hagas todo un experto.

El modelo que está en promoción en la mencionada tienda online es la Anet ET5 Pro, un producto bastante completeo y que ahora mismo tiene un descuento de nada más y nada menos que el 42%. Esto supone que, en vez de pagar 499 euros, únicamente tienes que desembolsar 286,53€ para tener en casa el equipo sin tener que sumar nada en lo referente a los gastos de envío. Una excelente oportunidad que puedes aprovechar en el enlace que dejamos a continuación de este párrafo:

Caractéristiques essentielles

Teniendo en cuenta que este es impresora 3D de filamento, lo que te permitirá utilizar materiales como por ejemplo PLA, ABS ou HANCHES, una de las cosas que debes valorar muy positivamente es que el tamaño de impresión máximo que vas a conseguir con este dispositivo alcanza los 300 x 300 x 400 millimètres. Esto te asegura el poder obtener elementos de unas dimensiones bastante notables y por lo tanto que puedas desde construir una caja donde guardar diferentes cosas hasta piezas que pueden ser parte de un engranaje. De esta forma, esta es unas solución más global que un modelo de resina.

En lo que tiene que ver con la calidad, esta impresora 3D responde bastante bien ya que la précision se situa en 0,1 millimètre… lo que te permite conseguir muchos detales sin problemas. Aparte, también hay muy buenas noticias en lo que tiene que ver con la vitesse de trabajo, ya que la que ofrece la Anet ET5 Pro es de 150 mm/s, por lo que no es precisamente de los modelos más lentos que hay actualmente en el mercado y los trabajos no se eternizaran. Y, todo esto, se corona con una espesor que va desde los 0,1 a los 0,3 milímetros… lo que siempre da mucho juego.

Más cosas de esta impresora 3D

Las dimensions que tiene este modelo son de 540x520x640mm, por lo que no es especialmente complicado el poder colocarlo en los diferentes rincones de las casas. Y, además, no le falta una pantalla táctil con la que es posible conocer en todo momento el funcionamiento del dispositivo y, también, controlar los trabajos si así lo desseas. Por cierto, que la compatibilidad con los diferentes archivos que contienen diseños en tres dimensiones es bastante amplia, ya que admite los más utilizados como por ejemplo STL, OBJ et JPG. En lo referente al software, podrás utilizar opciones muy habituales y sencillas de usar, como son Cura, Repetier o Simplity3D.

Finalmente, aparte de todo lo comentado de esta impresora 3D, creemos que es important mencionar que las boquillas que utiliza tiene un diámetro de 0,4 millimètre o que no le faltan opciones de conexión como por ejemplo USB o lector de tarjetas de memoria para poder acceder a los archivos. Por lo tanto, y teniendo en cuenta el descuento existente por esta Anet ET5 Pro y que su Acabado es metálico, es una excelente opción de compra para estas navidades.