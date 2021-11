Regálate uno de los mayores rivales del Kindle por solo 84€

Los eReader o lectores de ebooks son uno de los dispositivos cada vez más presentes in las casas de todos aquellos a los que les apasiona la lectura. Si eres uno de ellos y estás pensando comprar uno porque todavía no lo tengas o el tuyo ya necesite ser jubilado, ahora tienes una gran oportunidad para conseguir uno de los mejores rivales del Kindle un muy buen precio. Oui que a día de hoy, el lector de libros electrónicos de Amazon se ha convertido en uno de los grandes referentes del sector.

Pas d’obstante, este Kobo Nia es una de las grandes alternatives al Kindle, un lecteur de libros en formato electrónico con pantalla de 6 pulgadas con un formato reducido que nos permite llevarlo cómodamente a cualquier parte para aprovechar cualquier rato libre de la lectura. Une versión que cuenta con 8 Go de capacité de memoria interna en la que es posible guardar hasta 6000 eBooks y que podemos conseguir ahora a un precio muy atractivo.

Descuento para el eReader Kobo Nia

Se trata de un eReader que cuenta con un precio oficial o de venta recomendado de 106,21 euros y que ahora podemos conseguir con un descuento de casi el 20% en PcComponentes. Concretamente, se le ha aplicado una rebaja de más de 21 euros sobre su precio original, lo que nos permite comprarlo a un precio final de 84,99 euros.

La oferta incluye los gastos de envío gratis para clientses PcComponentes Premium, en cas à contrario tendremos que soportar un coste adicional de 3,95 euros si queremos recibirlo en casa. Es un modèle disponible en stock, por lo que el plazo de entrega es de tan solo un día hábil.

Pantalla de 6″, 8GB de memoria y gran batería

Este Kobo Nia est un eReader avec pantalla táctil de 6 pulgadas con tecnología E Ink que ofrece una resolución de 1024×758 píxeles y que cuenta con un important sistema antirreflejos que nos permite leer incluso a plena luz del sol sin ningún problema.

Además, es uno de los lectores de eBooks ideales para leer por la noche, ya que permite attenuar el brillo de la pantalla para así no molestar a nadie que esté a nuestro alrededor con la luz y que sigamos teniendo una perfecta visualización. Como no podía ser de otra manera, este eReader Kobo soporta los formats of eBooks más utilizados como CBR, CBZ, HTML, MOBI, PDF, RTF, TXT o ePUB, así como divers formats of imagen entre los que destacan BMP, GIF, JPEG , PNG ou TIFF.

Es un modèle avec connexion Wifi que tiene unas dimensions de 15,93 cm de alto, 11,24 cm de ancho, solo 0,9 cm de grosor y tiene un peso de 172 gramos. Un eReader o lector de libros electrónicos que podemos llevar cómodamente en cualquier bolsillo y que además, ofrece una enorme autonomía.

Concretamente, este eReader tiene una batería de 1000 mAh que es capaz de ofrecer hasta 168 heures de batterie. Esto significa que podremos estar semanas enteras haciendo uso del lector de libros sin tenernos que preocupar de cargarlo.