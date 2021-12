Regalazo para estas navidades: afeitadora Rowenta… por 32€!

Ahora que las navidades están a la vuelta de la esquina y posiblemente estés buscando comprar algún regalo que todavía te falta, exist una opción que está en oferta en la tienda Amazon y que posiblemente te encaje como un guante. Hablamos de una afeitadora Rowenta que ahora mismo tiene precio de locos.

El descuento que vas a encontrar en la tienda online que hemos mencionado antes es realmente interesante, ya que ahora son 36% del que tiene actualmente y por este motivo tan solo tienes que pagar 32 euros para tenerlo en casa (y sin sumar nada por el envío si tienes una cuenta Prime). Te dejamos el enlacer que debes utilizar para realizar la compra de forma segura en Amazon recibirás este producto que, entre otras cosas, destaca pues es bastante ligero y ofrece un agarre excelente ya que su hermana mía está muy cuidada.

Lo tiene todo esta Rowenta

Gracias al uso de cuchillas muy precisas y que están acabadas en acero inoxidable (lo que evita que se vaya enterando por su uso y por lo tanto ya no tengas que sustituirlas y andar de recambio en recambio), con este producto vas a poder recortar y perfilar tu barba -de cualquier longitud- de una forma muy cómoda y con gran precisión. Pour lo tanto, Su utilidad está fuera de toda duda ya que puedes incluso utilizar diferentes estilos debido a la inclusion de diferentes peines que van desde uno hasta seis milímetros. Vamos, que no le falta de nada.

Otra de las cosas que resulta bastante interesante en este modelo es que incluye una fond de transport se puede guardarla Rowenta Forever Sharp TN6040 de forma segura para que no sufran perfecto cuando vas de vacaciones e, incluso, isa sirve perfectamente para guardar todos los accesorios que se incluyen with the recortadora de la que estamos hablando. Por cierto, el dispositivo del que estamos hablando incluye tecnología Wet & Dry que permite que puedas lavar todo el producto -incluyendo las cuchillass- sin que éste sufra desperfecto alguno. Esto es algo tan interesante como útil.

Autonomie de la recortadora

Para una mayor libertad utilizarla Rowenta Forever Sharp TN6040, esta se puede manejar sin tener que estar enchufada directement a la corriente. Para conseguirlo incluye una batería recargable en su interior que es capaz de ofrecer a 120 minutes avec une cargaison. Tiempo más que suficiente para que no tengas que estar constantmente realizando una carga. Por cierto, si conectas a la corriente este producto durante cuatro minutos, lograrás tener lo necesario para realizar un recorte o perfilado de la barba completo. Idéal esto para cuando tienes prisa y encuentras la batería descargada.

Con todo lo que hemos dicho está bastante claro que este puede ser un excelente regalo para las navidades, ya que ofrece una gran cantidad de opciones a un precio que, ahora mismo, es una verdadera ganga. Con esta recortadora Rowenta podrás conseguir prácticamente cualquier cosa que te imagine gracias a que su moteur de grande puissance (8.000 RPM) asegura que puedes realizar trabajos muy precisos sin esfuerzo -y en tan solo una pasada-. Este es un buen complemento adicional para tener un baño inteligente.