Régalez vos yeux avec la vidéo la plus incroyable de Mars que vous verrez jamais – .

L’hélicoptère Mars de la NASA a pris son envol sur la planète rouge tôt ce matin dans une première démonstration en son genre d’un avion artificiel assurant un vol propulsé sur une autre planète. C’est un moment historique majeur et bien que nous connaissions le vol et que nous ayons même eu une seule image de l’hélicoptère pour prouver qu’il a volé, nous n’avions pas de vidéo. Jusqu’à présent, bien sûr, car le Jet Propulsion Laboratory de la NASA a depuis mis à jour le monde avec des images tournées par le rover Perseverance. Le clip vidéo montre l’hélicoptère se préparant pour son grand vol, puis décollant. Il plane pendant un moment avant d’atterrir doucement sur le sol.

Le vol de l’hélicoptère est un très gros problème pour la NASA pour de nombreuses raisons, mais la plus importante est qu’il représente l’avenir de l’exploration planétaire. Il ne faudra probablement pas longtemps avant que la NASA et d’autres agences spatiales du monde entier commencent à envisager le vol motorisé comme un moyen d’explorer plus rapidement et plus efficacement d’autres planètes. Pour l’instant, nous avons une seule vidéo d’un hélicoptère volant sur Mars, et c’est plus que suffisant

Une description de la vidéo via le Jet Propulsion Laboratory de la NASA:

Dans cette vidéo capturée par le rover Perseverance de la NASA, l’hélicoptère Ingenuity Mars de l’agence a effectué le premier vol motorisé et contrôlé sur une autre planète le 19 avril 2021. Le rover était garé à «Van Zyl Overlook», à environ 64,3 mètres Mars ‘Jezero Crater et a fait la chronique des opérations de vol avec ses caméras. Ces images des caméras Mastcam-Z du rover montrent l’hélicoptère planant au-dessus de la surface de la planète rouge. Lors de ce premier vol, l’hélicoptère est monté à une altitude de 3 mètres, a plané, puis a atterri à la surface de Mars.

L’avion de 4 livres n’a aucun instrument scientifique. Il n’a pas d’autre mission que de voler pendant les quelques semaines qu’il lui reste, et mis à part le matériel qui enregistre les données renvoyées sur Terre à propos de chacun de ses vols, il ne dispose d’aucun capteur ou équipement scientifique d’aucune sorte. L’idée est que si Ingenuity peut démontrer qu’un vol soutenu et stable dans l’atmosphère martienne est possible, cela peut ouvrir la porte à l’exploration aérienne par drone de Mars. Un tel avion pourrait rapidement se déplacer d’une zone à une autre, et s’il est rempli d’équipement scientifique, il pourrait prendre des mesures de partout dans une région de Mars au cours de quelques années seulement.

Bien sûr, Mars a ses propres astuces dans sa manche qui rendraient une telle mission encore plus audacieuse. Plus précisément, les tempêtes de poussière martiennes secouent régulièrement la planète et certaines peuvent même engloutir le monde entier. Une telle tempête maintiendrait la grande majorité des avions d’exploration au sol, ce qui entraverait l’exploration et réduirait potentiellement une mission coûteuse. Nous devrons attendre de voir ce que pense la NASA une fois la mission d’Ingenuity terminée, mais pour l’instant, les choses semblent plutôt bonnes.

