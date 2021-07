Régalez-vous des yeux sur le design de l’iPhone 13 divulgué par Apple dans cette vidéo

Une nouvelle vidéo iPhone 13 publiée sur YouTube cette semaine nous offre un aperçu intéressant de l’iPhone de nouvelle génération d’Apple. Bien que rien ne soit encore officiel, nous nous attendons à ce qu’Apple dévoile sa gamme d’iPhone 13 lors d’un événement médiatique spécial en septembre prochain. Et comme par le passé, une myriade de fuites au cours des derniers mois a fait la lumière sur ce que l’iPhone 13 va apporter.

Sur la base de ces rumeurs, la chaîne YouTube ConceptsiPhone a publié une bande-annonce pour iPhone 13 Pro qui vaut certainement le détour.

Meilleure offre du jour Le plus récent thermostat Nest vient d’atteindre un nouveau prix bas historique sur Amazon – 12 $ de moins que Prime Day ! Prix : 130 $, maintenant 87,99 $ ! Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

La vidéo YouTube de l’iPhone 13 montre la conception

Notamment, le design de l’iPhone 13 ne sera pas très différent de celui de l’iPhone 12. En d’autres termes, les coins rectangulaires sont heureusement là pour rester. En fait, les seuls changements de conception sur l’iPhone 13 seront subtils. D’une part, l’encoche sera un peu plus petite. Et deuxièmement, le module de caméra à l’arrière sera légèrement plus volumineux. En dehors de cela, l’iPhone 13 sera un appareil très familier.

Pourtant, la vidéo YouTube de l’iPhone 13 ci-dessous vaut la peine d’être regardée.

Encoche plus petite

L’encoche de l’iPhone 13 mesurera 26,8 mm contre 34,83 ​​mm sur la gamme actuelle de l’iPhone 12. La plus petite taille sera certainement perceptible. L’encoche, cependant, sera un peu plus haute à 5,35 mm contre 5,3 mm sur l’iPhone 12.

Une maquette de l’iPhone 13 comparant la nouvelle taille d’encoche à la taille d’encoche actuelle est visible ci-dessous :

Nouvelles fonctionnalités

Les modèles iPhone 13 Pro comprendront enfin un écran ProMotion 120 Hz. Cette fonctionnalité contribuera à améliorer le défilement et la réactivité.

Au-delà de cela, il y a des rumeurs selon lesquelles l’iPhone 13 sera doté d’un affichage permanent. La fonctionnalité sera similaire à celle de l’écran Apple Watch.

“Always-On Display aura une personnalisation minimale”, a déclaré le leaker Max Weinbach en février. « La conception actuelle ressemble fondamentalement à un écran de verrouillage atténué. L’horloge et la charge de la batterie sont toujours visibles. Les notifications semblent être affichées à l’aide d’une barre et d’icônes. Lors de la réception, la notification apparaîtra normalement, sauf que l’écran ne s’allumera pas entièrement. Au lieu de cela, il l’affichera comme vous en avez l’habitude en ce moment, sauf en grisé et seulement temporairement.

L’iPhone 13 inclurait la prise en charge de l’enregistrement vidéo en mode Portrait. Nous pouvons également nous attendre à une amélioration des performances de l’appareil photo dans tous les domaines, y compris une meilleure capture de photos en basse lumière. Les autres fonctionnalités incluent une option de stockage de 1 To sur les modèles Pro ainsi que de nouvelles options de couleur. À ce dernier point, certaines options de couleurs rumeurs incluent un modèle Space Gray plus foncé ainsi qu’un nouveau modèle de couleur orange.

Bien que nous ayons vu des rumeurs indiquant qu’Apple ramènerait Touch ID via un capteur d’empreintes digitales à l’écran, des rapports plus récents suggèrent que cela pourrait ne pas se produire avant 2022 au plus tôt. Bien sûr, il est également possible que nous ne voyions jamais le retour de Touch ID.

Date de sortie de l’iPhone 13

Le déploiement de l’iPhone 12 a été échelonné en raison de la pandémie de coronavirus. Avec COVID-19 moins un problème ces jours-ci, le calendrier de sortie de l’iPhone 13 reviendra à la normale. Autrement dit, l’intégralité de la gamme iPhone 13 d’Apple arrivera dans les magasins en septembre.

Meilleure offre du jour OMG… les boucles d’oreilles en diamant à 60 $ dont les acheteurs Amazon raffolent sont enfin de retour en stock ! Prix : 59,90 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission