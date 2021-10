Regard direct sur l’avenir de Fury et la mauvaise critique de Berlanga

Le prochain combat de Tyson Fury a été négocié, il est confirmé que Wilder est toujours en boxe et aspire à combattre Joshua avant le quatrième avec Fury. Voir aussi notre approche du moment Berlanga et les critiques injustes où Canelo Alvarez et David Morrell apparaissent dans le contexte de leurs causes.

Il y a une offre directe à Anthony Joshua pour permettre l’unification directe et maintenant entre Tyson Fury et Oleksandr Usyk. De plus, il est confirmé que Deontay Wilder est toujours en boxe, mais des détails sont également apparus sur la blessure à la main et où ses intentions rivales pointent pour le retour à la boxe en mars ou avril.

Dans le cas d’Edgar Berlanga, regardez et écoutez notre analyse à partir de la minute 9:33 où nous mettons en contexte le barrage injuste de critiques de sa performance lors de la récente victoire contre Marcelo Cóceres.

Nous verrons aussi les raisons de cette critique où la mention de Canelo Alvarez est inévitable et même la confrontation de course nécessaire avec le Cubain David Morrell, qui est toujours maintenu par la WBA comme un « champion régulier » des super-moyens, c’est-à-dire un étape unique par sous Canelo.