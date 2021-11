Regard sur l’avenir économique d’Ethereum

Cet article est paru à l’origine dans Valid Points, la newsletter hebdomadaire de CoinDesk décrivant Ethereum 2.0 et son impact considérable sur les marchés de la cryptographie. Abonnez-vous aux points valides ici.

Alors que les semaines et les mois dans la cryptographie ressemblent souvent à des années, cela ne fait que 60 jours que le hard fork qui contenait EIP 1559 a été mis en œuvre sur le réseau principal d’Ethereum. Un monde de données concernant EIP 1559 a fait surface, mais finalement la mise à niveau n’en est qu’à ses balbutiements.

En fait, il y a quelques semaines, j’ai écrit sur les plats à emporter un peu trop enthousiastes de Nic Carter sur Ethereum et sur le fait qu’il était probablement trop tôt pour estimer l’impact de l’EIP 1559 sur le réseau. Cependant, cette semaine, je change un peu de ton et j’examine les implications potentielles de la combustion des frais de base de la mise à niveau et son effet sur la longévité d’Ethereum.

À un très haut niveau, sous la preuve de travail (PoW) et la preuve de participation (PoS), Ethereum utilise des récompenses en bloc pour inciter les mineurs et les validateurs de la chaîne. Cette incitation aide à sécuriser correctement le réseau en payant ceux qui sont bénéfiques pour la confirmation des transactions et l’enregistrement de l’état de la chaîne, ce qui encourage à son tour la concurrence à développer une base large et distribuée de mineurs/validateurs.

Émission de récompenses : Bitcoin vs Ethereum

Bitcoin utilise un modèle similaire, mais tous les quatre ans, le montant payé en récompenses en bloc diminue jusqu’à ce que la récompense soit extrêmement négligeable et que l’offre de bitcoins atteigne 21 millions. Les récompenses en bloc devenant négligeables, les mineurs de bitcoins seront obligés de s’appuyer sur les frais de transaction pour rester rentables. Raisonnablement, le réseau devra maintenir un niveau d’activité suffisamment élevé pour rémunérer les mineurs pour leurs services.

Ethereum et EIP 1559, en revanche, adoptent désormais une approche inverse du budget de sécurité de Bitcoin. EIP 1559 a emporté la grande majorité des revenus des frais de transaction que les mineurs recevaient auparavant, mais Ethereum continuera à émettre des récompenses en bloc aux mineurs (et éventuellement aux validateurs), indéfiniment. Alors qu’Ethereum adopte une approche d’approvisionnement non plafonnée, la nouvelle baisse des frais contribuera à contrer l’inflation de l’éther.

Le rôle de Bitcoin en tant que couverture contre l’inflation a certainement été une grande partie du succès de l’actif. Cependant, son récit « d’or numérique » conduit à une activité de réseau plus faible car l’actif est considéré comme une réserve de valeur plutôt qu’un moyen d’échange, du moins pour le moment. Ce problème a amené certains à se demander si les frais de transaction seront suffisants pour maintenir l’intérêt des mineurs, si les mineurs s’adapteront ou si le réseau devra basculer vers un modèle de compensation mis à jour.

Il est probablement faux de dire que l’EIP 1559 a «résolu» ce problème de paiement des mineurs à perpétuité, car encore une fois, l’offre fixe de bitcoin est ce qui rend l’investissement dans l’actif si attrayant. L’approvisionnement en éther, en revanche, sera extrêmement dépendant de l’activité du réseau et de la demande d’espace de blocs. Le réseau Bitcoin est à des années du souci de devenir une réalité et me surprendra probablement par sa capacité à s’adapter et à survivre.

Ma comparaison entre les deux réseaux est strictement la façon dont ils abordent les incitations pour les mineurs, ce que je pense que l’EIP 1559 a peut-être résolu avec son mécanisme de réduction des frais. Un avenir dans lequel Ethereum peut continuer à subventionner les validateurs sans diluer ceux qui détiennent de l’éther est très prometteur pour le réseau.

Contrôle du pouls

Ce qui suit est un aperçu de l’activité du réseau sur la chaîne de balises Ethereum 2.0 au cours de la semaine dernière. Pour plus d’informations sur les métriques présentées dans cette section, consultez notre explicatif 101 sur les métriques Eth 2.0.

Avis de non-responsabilité : tous les bénéfices réalisés grâce à l’entreprise de jalonnement Eth 2.0 de CoinDesk seront reversés à un organisme de bienfaisance choisi par l’entreprise une fois les transferts activés sur le réseau.

Prises validées

La mise à niveau d’Altair a déplacé les récompenses des validateurs vers des «comités de synchronisation» nouvellement créés de 512 validateurs sélectionnés au hasard. CONTEXTE: Les comités de synchronisation sont chargés de fournir un support pour les clients légers et de signer le dernier en-tête de bloc. Les chances qu’un validateur soit choisi pour le comité sont actuellement de 1/489 et les récompenses/pénalités d’attestation sont amplifiées pour la période de 24 heures pendant laquelle ils font partie du comité de synchronisation. la transaction en chaîne a provoqué des alertes de bot de prix jeudi dernier. CONTEXTE: Alors que CryptoPunks s’est vendu jusqu’à 4 200 ETH dans le passé, la fausse vente aurait été la plus importante par ordre de grandeur. Il semble que le propriétaire ait utilisé un prêt flash pour effectuer le faux achat du Punk, en empruntant et en remboursant 124k ETH. Cette décision était probablement un coup marketing.Cream Finance a été exploitée par un prêt éclair pour plus de 260 millions de dollars d’actifs de déposant. CONTEXTE: Cream est une importante plate-forme de prêt de financement décentralisé peer-to-peer (DeFi) avec une histoire d’exploits. Le prêt flash a manipulé le prix de la garantie défectueuse « yUSD » de Cream, ce qui a rendu le prix artificiellement élevé et a permis à l’exploitant d’emprunter un pouvoir d’emprunt important. Les exploiteurs ont montré une connaissance importante de DeFi, maximisant le retour de leur butin et cachant leurs traces avec le pont Ren Bitcoin. Selon les rumeurs, Aave serait susceptible d’un exploit similaire à celui qui ciblait Cream, incitant Justin Sun à retirer plus de 4 millions de dollars de garantie . CONTEXTE: Une vulnérabilité avec la garantie xSushi a effrayé les déposants d’Aave et a entraîné une diminution d’environ 20% de la valeur totale verrouillée (TVL). Le processus de gouvernance a empêché l’équipe de faire un correctif immédiat et le bogue est toujours exploitable à ce jour. L’analyse de l’équipe d’Aave a montré que la manipulation ne serait pas rentable pour un hacker.

Factoid de la semaine

Ouvrir les communications

Les points valides intègrent des informations et des données sur le propre validateur Eth 2.0 de CoinDesk dans une analyse hebdomadaire. Tous les bénéfices tirés de cette entreprise de staking seront reversés à une association caritative de notre choix une fois les transferts activés sur le réseau. Pour un aperçu complet du projet, consultez notre article d’annonce.

Vous pouvez vérifier l’activité du validateur CoinDesk Eth 2.0 en temps réel grâce à notre clé de validation publique, qui est :

0xad7fef3b2350d220de3ae360c70d7f488926b6117e5f785a8995487c46d323ddad0f574fdcc50eeefec34ed9d2039ecb.

Recherchez-le sur n’importe quel site d’explorateur de blocs Eth 2.0.