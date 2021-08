regarde 3,70 $ ⋆ Crypto nouveaux médias

in

L’image technique suggère que les taureaux auront du mal si le prix tombe en dessous des 20 EMA et 50 EMA

Le prix de l’EOS a augmenté de 0,3% au cours des dernières 24 heures et la pièce se négocie actuellement autour de 3,98 $, en baisse de 0,5% au cours de la dernière heure.

EOS a atteint son plus haut niveau historique de 22,71 $ le 29 avril 2018, et malgré une récente flambée au-dessus de 14 $, la crypto-monnaie a largement sous-performé depuis ses débuts sur le marché. Selon les données de CoinGecko, le prix d’aujourd’hui est d’environ 82,5% inférieur à son ATH.

Le marché au sens large étant également en ralentissement, la crypto-monnaie est confrontée à un retracement potentiel qui pourrait l’éloigner davantage du sommet.

Perspectives de prix EOS

Le graphique journalier montre que les prix ont baissé après que l’indécision se soit glissée sur le marché après un rejet d’environ 4,30 $ plus tôt dans la semaine.

La reprise de 3,79 $ s’est également estompée à 4,22 $, faisant de la région autour de 4,10 $ à 4,56 $ une zone d’approvisionnement critique. Il y avait un chandelier Doji le 3 août et le prix s’est échangé à la baisse, avec des mouvements intrajournaliers oscillant dans la région en dessous du chiffre rond de 4,00 $ et de la moyenne mobile exponentielle sur 50 jours à 3,90 $.

Graphique journalier EOS/USD. Source : TradingView

En regardant les indicateurs techniques, nous voyons le RSI journalier commencer à baisser, bien qu’il reste au-dessus du point d’équilibre. Le MACD fournit également une vue haussière, mais sa force diminue comme le montre l’histogramme.

Si les haussiers parviennent à empêcher les baisses et à atteindre une clôture quotidienne au-dessus de l’EMA 50, la paire EOS/USD pourrait continuer le long de la ligne de tendance ascendante formée avec la reprise par rapport aux plus bas de 3,10 $. La tendance haussière pourrait voir les taureaux briser la zone d’approvisionnement clé indiquée sur le graphique et cibler l’EMA 200 à 5 $.

À la baisse, le prix pourrait trouver un soutien vital au 50 EMA susmentionné, puis au 20 EMA à 3,75 $. Le support sous ces niveaux se situe à 3,70 $, ce qui correspond au niveau de retracement de Fibonacci de 50 % du mouvement de 3,10 $ à 4,30 $.

Une ventilation à partir d’ici amènerait les prix vers 3 $.

