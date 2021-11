REGARDER: Ansu Fati de Barcelone avec des béquilles après le match nul du Celta

L’attaquant de Barcelone Ansu Fati a été aperçu avec des béquilles après le match nul 3-3 de la Liga samedi contre le Celta Vigo.

Le joueur de 18 ans a dû sortir dans la première moitié du match à Balaidos et Barcelone a par la suite confirmé qu’il s’était blessé aux ischio-jambiers.

Fati a ensuite été aperçu en train de descendre du bus de l’équipe avec des béquilles alors que Barcelone rentrait chez lui après le match de Vigo.

L’adolescent a déjà été remplacé dans l’équipe d’Espagne par Raul de Tomas de l’Espanyol et manquera les éliminatoires de la Coupe du monde contre la Suède et la Grèce.

On ne sait pas encore combien de temps Fati sera hors de combat, bien que Diario AS signale que cela pourrait prendre au moins un mois et qu’il manquera des matchs contre l’Espanyol, Villarreal, le Real Betis en Liga et Benfica en Ligue des champions.

Fati n’était pas le seul joueur blessé samedi. Eric Garcia et Nico Gonzalez ont également connu des problèmes et rejoignent Gerard Pique, Sergi Roberto, Pedri, Ousmane Dembele, Sergio Aguero, Sergino Dest et Martin Braithwaite sur la liste des blessés.