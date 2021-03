Regarder Big Brother: les garanties contre l’espionnage ne tiennent pas dans trop de cas

L’année dernière, l’association des opérateurs de téléphonie mobile s’était plainte du fait que le gouvernement demandait des enregistrements de données d’appel en masse (CDR) dans de nombreux cercles de télécommunications.

La déclaration du gouvernement Ashok Gehlot sur les écoutes téléphoniques, dans le contexte de fuites de conversations entre un ministre de l’Union et des dirigeants du Congrès du Rajasthan qui ont eu lieu dans le contexte de luttes intestines dans l’unité d’État du parti du Congrès, sont une mise en accusation claire de la so -appelé protocole étanche et contrôles de la surveillance gouvernementale.

Le gouvernement Gehlot a affirmé qu ‘«une interception téléphonique a été faite… après avoir obtenu l’autorisation de l’officier compétent» dans sa réponse à un député du BJP qui avait demandé, comme le rapporte The Indian Express, s’il était vrai que «des cas d’écoutes téléphoniques étaient survenus. dans les derniers jours ». Cela va à l’encontre du jugement de la Cour suprême dans KS Puttaswamy, dans lequel la cour suprême avait déclaré que l’interception devait répondre à la rigueur de «nécessité, proportionnalité et procédure régulière».

Certes, le gouvernement de l’État a peut-être mis en place un comité d’examen sous la direction du secrétaire en chef – comme il le prétend – mais les pourparlers de défection entre les camarades du parti de Gehlot et un parti rival ne constituent pas un impératif pour ordonner des écoutes téléphoniques? Lors de l’élimination de ces demandes, tout comité d’examen doit vérifier si l’ordre d’écoute passe le test établi par la loi sur le télégraphe, que la question doit être une «urgence publique» ou concerner la «sécurité publique»; il doit vérifier si elle répond à l’esprit de la loi et si elle enfreint le droit des citoyens à la vie privée. En effet, dans l’affaire PUCL, le CS avait statué que le droit de «tenir une conversation téléphonique dans l’intimité de son domicile ou de son bureau sans ingérence peut certainement être revendiqué comme« droit à la vie privée »».

L’épisode du Rajasthan est également un avertissement; lorsque la direction politique d’un gouvernement le désire, les personnes qui dirigent les organes censés s’opposer aux excès du gouvernement peuvent, plus probablement qu’autrement, se plier discrètement à la ligne.

Comme l’a souligné le panel du juge BN Srikrishna sur la protection des données, citant une réponse de RTI, le comité de révision «a une tâche irréaliste d’examiner 15 000 à 18 000 ordres d’interception à chaque réunion». Un tel état de choses a fait en sorte, selon les termes du Groupe spécial, que l’Inde «ne dispose pas de garanties juridiques et procédurales suffisantes pour protéger les libertés civiles individuelles».

Dans un tel contexte, de garanties marginales, les violations flagrantes de la vie privée des citoyens deviennent une possibilité terriblement réelle. L’année dernière, l’association des opérateurs de téléphonie mobile s’était plainte du fait que le gouvernement demandait des enregistrements de données d’appel en masse (CDR) dans de nombreux cercles de télécommunications; alors que le gouvernement l’avait défendu comme quelque chose qu’il devait étudier pour améliorer la qualité des réseaux, l’association avait souligné que les données étaient demandées sans suivre la procédure normale pour cela.

La police de Delhi utilisant diverses bases de données gouvernementales pour la reconnaissance faciale, de la même manière, peut être nécessaire, mais suffisamment de contrôles doivent être effectués dans le système pour éviter les abus; d’autant plus que la reconnaissance faciale n’est même pas une science exacte jusqu’à présent. Pour éviter un état orwellien, le grand frère doit également être surveillé.

