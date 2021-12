REGARDER comme Candace Owens demande à ses partisans d’aller doucement sur Trump

Candace Owens du Daily Wire a réussi un coup majeur lorsqu’elle a interviewé l’ancien président Donald Trump. Cependant, cela ne s’est pas passé comme elle l’avait prévu. Owens a été humiliée après que Trump l’a corrigée à propos des vaccins.

L’expert conservateur essaie maintenant de limiter les dégâts. Hier, elle a publié une vidéo expliquant pourquoi Trump peut penser que les gens devraient se faire vacciner.

Ron Filipkowski a publié une vidéo de la déclaration, écrivant: «Candace Owens fait un contrôle des dégâts après que« tant de donateurs et de partisans »sont contrariés par les commentaires de Trump sur le vaccin. Elle dit qu’il est vieux, qu’il n’est pas féru de technologie, qu’il ne suit pas ou ne lit pas d’obscures conspirations sur Internet et qu’il ne fait que suivre les médias grand public, donc n’a pas les faits.

Candace Owens contrôle les dégâts après que «tant de donateurs et de partisans» soient mécontents des commentaires de Trump sur le vaccin. Elle dit qu’il est vieux, qu’il n’est pas féru de technologie, qu’il ne suit pas ou ne lit pas d’obscures conspirations sur Internet, et qu’il ne fait que suivre les principaux médias, donc n’a pas les faits. pic.twitter.com/XAuTFfellE – Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) 24 décembre 2021

Dans la vidéo, Owens explique : « Les gens oublient souvent, par exemple, quel âge a Trump. Il vient d’une génération — j’ai vu beaucoup de gens plus âgés, avoir exactement le même point de vue, par exemple, ils venaient d’avant la télévision, avant Internet, avant de pouvoir mener des recherches indépendantes. Et tout ce qu’ils leur lisaient dans un journal qui leur était présenté, ils croyaient que c’était une réalité.

