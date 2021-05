Regarder de près les événements en Inde, dit Amazon

Au premier trimestre 2020, les activités internationales d’Amazon avaient enregistré d’énormes pertes en raison du verrouillage national en Inde qui limitait le fonctionnement des entreprises de commerce électronique à la livraison des produits essentiels.

Amazon surveille de près les développements en Inde, qui est aux prises avec une flambée mortelle d’infections à coronavirus.

«Nous suivons de près les événements en Europe et en particulier en Inde, où nous avons mis en place des initiatives pour les employés des lignes médicales, des téléconsultations, des chambres d’hôtel pour la mise en quarantaine et un soutien financier, ainsi que le don de 100 unités de ventilation aux soins intensifs aux hôpitaux locaux» Brian Olsavsky, directeur financier et vice-président principal de la société de commerce électronique basée à Seattle, a déclaré jeudi lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre de 2021 de la société.

Une poignée d’États indiens ont imposé des mini-verrouillages et des couvre-feux le week-end et la nuit pour apprivoiser le pic des cas. Sur certains marchés, notamment le Maharashtra, Delhi, le Rajasthan et le Madhya Pradesh, les entreprises de commerce électronique ne sont autorisées à livrer que des produits essentiels. Les éléments essentiels comprennent généralement la nourriture, les articles d’épicerie et les fournitures médicales.

Les non-essentiels, en particulier les smartphones, les articles électroniques et les biens de consommation durables, sont le principal moteur des entreprises de commerce électronique comme Flipkart et Amazon, qui détiennent conjointement la plus grande part du marché local du commerce électronique. Interdire la livraison de produits non essentiels touche également l’activité des vendeurs enregistrés sur les marchés, dont beaucoup se trouvent être des petits et moyens entrepreneurs.

Les entreprises de commerce électronique ont exhorté les autorités à autoriser la livraison de tous les produits, affirmant qu’il ne peut y avoir de normes établies pour délimiter les éléments essentiels et non essentiels. En général, les livraisons sont retardées en raison des restrictions.

Amazon a rejoint d’autres grandes entreprises technologiques pour soutenir l’Inde dans la lutte contre la deuxième vague de Covid-19. La société s’est associée à ACT Grants, à la Fondation Temasek, à Pune Platform for Covid-19 Response et à d’autres partenaires pour transporter par avion plus de 8 000 concentrateurs d’oxygène et 500 machines BiPAP depuis Singapour. Amazon India a acheté 100 ventilateurs grâce à ses ressources mondiales pour les importer immédiatement en Inde. Elle a également pris des mesures pour aider ses employés dans le pays.

«Nous continuerons d’investir dans la santé et la sécurité de nos employés et partenaires de livraison, en particulier dans nos opérations de distribution et de logistique à l’échelle mondiale», a déclaré Olsavsky.

Le segment international d’Amazon a enregistré des ventes nettes de 30,64 milliards de dollars au cours du trimestre de janvier à mars, près de 60% de plus que les ventes totales de 19,10 milliards de dollars enregistrées au premier trimestre 2020. Le secteur a enregistré des bénéfices de 1,2 milliard de dollars au T12021, annulant des pertes de 398 millions de dollars enregistrées au cours de la période de l’année précédente.

