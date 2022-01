REGARDER: Des manifestants anti-passeports bombardent un député d’algues

de RT :

Des manifestants de la circonscription française d’outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon ont jeté des poignées d’algues sur leur représentant du parlement national, en colère contre le mandat du vaccin. L’attaque a été condamnée par les politiciens.

La confrontation houleuse a eu lieu dimanche dans les îles françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans l’ouest de l’Atlantique. Des personnes mécontentes de la politique anti-Covid-19 du gouvernement et de l’introduction du mandat vaccinal se sont rassemblées devant le domicile de Stéphane Claireaux. Le député représente la circonscription depuis 2014.

À un moment donné, le politicien, qui est sorti pour parler à la foule, a été bombardé d’algues par les manifestants moqueurs, des images de l’incident ont été montrées. Annick Girardin, qui occupait le siège de Claireaux à l’Assemblée nationale avant de rejoindre le cabinet, a dénoncé l’incident, le qualifiant d' »inacceptable ».

L’agression de Stéphane Claireaux à son propre domicile lors de la manifestation contre le passe sanitaire est absolument inacceptable. Les images sont profondément choquantes. pic.twitter.com/S4ttQF2WTG — Annick Girardin (@AnnickGirardin) 9 janvier 2022

« Ce n’est pas ainsi que nous menons le débat d’idées. J’apporte tout mon soutien au député, qui a subi une grave agression devant sa propre famille », a-t-elle écrit sur Twitter, après avoir partagé la vidéo.

Des réactions similaires sont venues du président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand, qui a déclaré que son collègue législateur avait été confronté à une « agression intolérable » à son domicile, et du ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu, qui a qualifié l’incident de « profondément choquant ». Plusieurs personnalités publiques ont exigé que les autorités locales assurent la sécurité du député et de sa famille.

Une condamnation « sans réserve » a également été exprimée par Stéphane Artano, le sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon, que Girardin a appelé à attiser le sentiment anti-vaccin et critiqué le soutien de Claireaux au mandat. Dans un communiqué, il a déclaré qu’il ne soutenait que les manifestations pacifiques et que tout abus d’un politicien, qui peut avoir des idées avec lesquelles on n’est pas d’accord, était contraire à la démocratie.

