REGARDER: Des manifestants bloquent la rue devant le discours de Matt Walsh près de l’Université de Saint Louis

Des manifestants ont bloqué une intersection à Saint-Louis, où le commentateur conservateur Matt Walsh a prononcé un discours mercredi soir.

L’événement a eu lieu à l’hôtel The Coronado, situé juste à l’extérieur de l’Université Saint Louis, où des manifestants ont bloqué l’intersection de Lindell Blvd. et N Spring Ave. à St. Louis.

« Les vies queer, elles comptent ici, les vies noires, elles comptent ici, les vies trans, elles comptent ici », ont crié les manifestants à l’intersection.

Alors que les manifestants bloquaient l’intersection, des véhicules pouvaient être vus en train de faire demi-tour.

Un groupe dirigé par des étudiants non affilié à l’université, « B!llikens For Reproductive Justice », a organisé la manifestation et a demandé aux autres de se rencontrer à la tour de l’horloge de l’Université Saint Louis à 18 heures, puis de marcher jusqu’à Lindell Blvd., où la manifestation a eu lieu.

Par la suite, les groupes sont tous deux retournés à la tour de l’horloge et ont entendu les conférenciers de Planned Parenthood, selon une publication sur Instagram.

La manifestation a été organisée « pour démontrer que Matt Walsh et le sectarisme qu’il représente ne sont pas les bienvenus sur ce campus », selon un article séparé.

Les républicains du Collège universitaire de Saint Louis et la Young America’s Foundation ont organisé l’événement, au cours duquel Walsh a parlé du mouvement pro-vie et de l’affaire de la Cour suprême Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization.

Un porte-parole de la Young America’s Foundation a déclaré à Fox News qu’ils étaient « déçus » que les manifestants ne veuillent pas engager une conversation avec Matt Walsh.

Des manifestants devant le lieu d’un événement de Matt Walsh à Saint-Louis.

« Nous avons été déçus que les manifestants ne veuillent pas engager une vraie conversation avec Matt et YAF, au lieu de cela, ils ont lancé des insultes et crié des slogans idiots. Le vrai débat intellectuel est la pierre angulaire des campus universitaires, et YAF est fier d’être l’organisation qui apporte ces des conférenciers importants sur des campus vitaux », a déclaré Kara Zupkus.

Nick Baker, président de la section républicaine du Saint Louis University College, a déclaré à Fox News que bloquer une intersection n’était pas un bon moyen pour les manifestants de partager leur point de vue.

« C’est une perturbation pour la communauté et nous pensons qu’une meilleure façon d’exprimer leurs points de vue aurait été de venir à leur événement et d’engager une conversation avec l’orateur », a déclaré Baker.

Un porte-parole de l’un des groupes qui a promu la manifestation, « SLU Sluts », a déclaré à Fox News qu’ils avaient aidé à l’événement parce que Matt Walsh était venu avec l’intention de « faire honte, de rabaisser et de dégrader les étudiants pour avoir vécu leur vie d’adulte ».

« J’ai soutenu cette manifestation parce que j’avais l’impression que cela montrait de la solidarité envers les gens que Matt travaillait désespérément pour manquer de respect. Ils méritent la sécurité et la confiance dans l’école où ils vont, comme tout le monde », a déclaré le porte-parole.

Des manifestants à l’événement Matt Walsh à St. Louis bloquent l’intersection.

Initialement, l’événement devait se tenir à l’église St. Francis Xavier College, mais l’église a expliqué sa décision de ne pas autoriser le groupe à organiser l’événement sur le site dans un message Facebook mardi soir.

« L’église St. Francis Xavier College a annulé la conférence avec Matt Walsh, qui devait avoir lieu dans notre salle de bal le 1er décembre. Après avoir examiné plusieurs de ses déclarations publiques, nous trouvons qu’elles sont en opposition avec les enseignements de l’Église catholique. Église », a déclaré l’église. « Ses positions provocatrices sur l’immigration, sur les communautés de couleur, sur les musulmans et sur les membres de la communauté LGBTQ semblaient conçues pour susciter la colère et le ressentiment, plutôt que d’encourager un dialogue réfléchi. »