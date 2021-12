REGARDER: Discussion sur la performance de Camavinga contre Athletic

Comme promis hier lorsque nous avons publié la discussion sur la performance d’Eden Hazard / le camée de Peter contre l’Athletic Club, voici un clip de Kiyan Sobhani et Mehedi Hassan où les deux animateurs de Managing Madrid Podcast discutent également de la performance d’Eduardo Camavinga.

Camavinga était un autre joueur qui semblait avoir une performance polarisante contre Athletic. Certaines personnes étaient pleines d’éloges sur lui, et d’autres étaient très critiques. L’équipe a essayé de fournir un équilibre et une prise de vue nuancée dans la vidéo ci-dessous.

L’épisode complet du podcast, qui peut être trouvé ici, détaille beaucoup plus non seulement Camavinga, mais également les performances de Toni Kroos, Fede Valverde et la fonction de ce trio de milieu de terrain dans son ensemble.

Dites-nous ce que vous avez pensé de la performance de Camavinga ci-dessous.