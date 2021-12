REGARDER: Discussion sur les performances de Hazard contre Athletic et le cas de Peter

Ce que vous êtes sur le point de regarder est une discussion du podcast d’après-match d’hier soir, où les managers de Madrid Kiyan Sobhani et Mehedi Hassan décomposent la victoire 1 à 2 du Real Madrid à l’extérieur contre l’Athletic Club à San Mames.

Eden Hazard a eu une performance polarisante. Lui et Eduardo Camavinga étaient deux des joueurs hier soir qui ont eu des critiques différentes en fonction de la façon dont vous avez interprété leur rôle. Nous publierons une discussion vidéo demain sur Camavinga. Mais si vous voulez entendre la version audio complète plus tôt, tout a été diffusé gratuitement sur le podcast d’hier soir, que vous pouvez trouver ici.

ABONNEZ-VOUS : Gérer le podcast de Madrid sur Pomme | Gérer le podcast de Madrid sur Spotify | Gestion de l’épisode bonus de Madrid Podcast sur Patréon

Kiyan et Mehedi discutent des citations de Carlo Ancelotti sur Hazard après le match, et parlent également de la brève apparition de Peter Federico et s’il aurait dû apparaître plus tôt dans ce match.

Où en êtes-vous de la performance de Hazard hier soir ?