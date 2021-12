REGARDER: Discussion sur les rotations, la fatigue et la performance de la 2e mi-temps d’Ancelotti par rapport à l’athlétisme

Une grande partie de la discussion du match d’hier soir contre l’Athletic concernait la performance complète de Jekyll et Hyde du Real Madrid lors de la comparaison de leurs performances en première et deuxième mi-temps.

Ce thème est également lié à une autre discussion : dans quelle mesure la fatigue a-t-elle à voir avec l’effondrement de la seconde moitié ?

Kiyan Sobhani et Euan McTear ont enregistré un podcast en direct sur Zoom for Patrons hier soir, et ce que vous êtes sur le point de regarder ci-dessous est un petit clip, téléchargé gratuitement, de la discussion. Kiyan et Euan ont également parlé des commentaires contradictoires de Carlo Ancelotti aux médias sur la fatigue, le cas de la rotation d’un plus grand nombre de partants, des chiffres xG fous (le Real Madrid a autorisé 2,7xG la nuit dernière – le plus élevé qu’ils ont autorisé de n’importe quel adversaire cette saison), et une discussion sur la performance de Vinicius Jr, et plus encore.

Ce clip gratuit ne représente qu’environ 1/5e de la discussion complète. L’épisode complet peut être trouvé ici une fois que vous vous êtes inscrit (vous obtenez également une tonne de contenu bonus / exclusif chaque semaine, ainsi que l’accès à tout ce que nous avons fait dans le passé pour les mécènes).