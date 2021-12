Regarder en arrière, regarder vers l’avenir : Assurance-maladie – Naviguer dans l’incertitude avec résilience

Attendez-vous à plus d’utilisation de technologies telles que l’IA et le ML pour remodeler la conception des produits, le processus de réclamation, la souscription ainsi que la distribution



Par Krishnan Ramachandran

Après une année 2020 plutôt difficile, tout le monde espérait un certain soulagement en 2021. Cependant, 2021 a apporté une dévastation sans précédent qui a pris tout le monde au dépourvu. Avec la maladie, cela a entraîné des difficultés financières pour de nombreuses familles.

Depuis l’avènement de la pandémie, la perception de l’assurance maladie a évolué. De plus en plus de gens se rendent compte qu’il est indispensable de les protéger, eux et leurs proches. Il va sans dire que le nombre élevé de sinistres a mis le secteur à rude épreuve, pourtant il a résisté à tous les vents contraires.

Voici un aperçu de ce qui a constitué un obstacle pour le secteur en 2021, et comment nous le verrons évoluer davantage au cours de l’année à venir.

Blocages en 2021 Standardisation du traitement

L’écosystème de la santé bénéficiera énormément des normes – normes de données, pratique de la médecine factuelle et respect des protocoles, politique de prescription de médicaments (en particulier l’utilisation d’antibiotiques), etc. Les clients en bénéficieront grandement et l’expérience des réclamations sera considérablement plus fluide. Une plus grande transparence concernant les prix et l’adoption de la technologie contribuera également grandement à améliorer la responsabilité du secteur.

Faible notoriété et pénétration

Le secteur de l’assurance maladie a augmenté de 30 % en 2020 alors qu’il a connu une croissance stagnante de 18 % depuis le début de l’année en octobre 2021. Le pic de taux de croissance observé l’année dernière en raison de la pandémie semble ralentir à mesure que la vie revient à la normale. Le secteur est encore perçu comme complexe et opaque par beaucoup. De nombreuses personnes ne renouvellent pas les polices spécifiques à Covid qui ont été achetées lors de la vague initiale, car la peur s’est quelque peu dissipée.

Fiscalité élevée

La TPS actuelle de 18 % rend non seulement les produits destinés aux patients hospitalisés coûteux, mais constitue également un obstacle sérieux à la création de produits ambulatoires, qui représentent en réalité environ 60 à 70 % des dépenses de santé. L’abaissement du taux de la TPS améliorera non seulement la pénétration de l’assurance-maladie, mais contribuera également à accroître le recouvrement des impôts auprès d’une clientèle plus large.

Les perspectives 2022 Numérisation

À l’avenir, nous pouvons assister à une utilisation plus agressive de technologies telles que l’IA et le ML qui aideront à remodeler la conception des produits, le processus de réclamation, la souscription ainsi que la distribution, créant ainsi une meilleure connexion avec les clients.

Innovation du produit

Pour améliorer encore la pénétration de l’assurance-maladie, l’innovation des produits jouera un rôle essentiel car elle contribue à répondre aux besoins variés des segments de clientèle. La GenZ pourrait se concentrer davantage sur des produits de la taille d’une bouchée, tandis que d’autres groupes d’âge opteront probablement pour des produits complets qui leur offrent une couverture contre un large éventail de maladies. Les gens opteront pour des produits qui offrent une somme assurée plus élevée, étant donné le coût croissant des soins médicaux. Aussi, les acteurs qui simplifieraient l’assurance pour leurs clients devraient se développer davantage.

Se recentrer sur les modèles de distribution

Il y a eu une forte demande d’assurance maladie de la part des marchés de niveau 2/3, ce qui nécessite un réalignement des canaux de distribution. Aujourd’hui, de plus en plus de femmes et de milléniaux s’intéressent de près à l’achat d’outils financiers comme l’assurance. Par conséquent, il est nécessaire de réimaginer la manière dont les assureurs s’engagent avec l’ensemble en constante évolution des acheteurs.

Expérience client

L’expérience client sera une priorité absolue pour les assureurs et investir dans les capacités numériques aidera les assureurs à commercialiser plus rapidement de nouveaux produits et services, ce qui contribuera à améliorer le quotient d’expérience client.

Ce qui nous attend?

Nous devons comprendre que les épidémies telles que Covid sont là pour rester. Le sentiment d’incertitude pourrait persister et, par conséquent, les acteurs de l’assurance continueront de se concentrer sur la continuité des activités, la planification et l’évaluation des risques pour naviguer dans cette situation dynamique. S’appuyant sur la résilience dont le secteur de l’assurance maladie a fait preuve au cours des deux dernières années, il jouera un rôle clé dans l’autonomisation des personnes en termes réels, tout en leur permettant de s’adapter à cette nouvelle normalité !

L’auteur est directeur général et PDG de Niva Bupa Health Insurance

