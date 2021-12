Regarder en arrière, regarder vers l’avenir : Fixed Income – Le défi des faibles rendements des titres à revenu fixe

À condition que vous restiez investi dans un fonds de dette pendant un horizon temporel adéquat après que les taux et l’accumulation du portefeuille aient augmenté, vous en récoltez les bénéfices



Par Joydeep Sen

La composante revenu fixe ou dette du portefeuille est davantage axée sur la stabilité des rendements que sur des rendements supérieurs. Cependant, il y a une attente approximative : battre l’inflation ; sinon, les rendements réels sont négatifs. C’est précisément la situation actuelle : le rendement du portefeuille jusqu’à l’échéance (YTM) des fonds communs de placement de la dette et le taux d’intérêt des dépôts des principales banques sont à la baisse.

Depuis quelque temps déjà, les rendements réels des placements à revenu fixe sont négatifs. Et c’est le défi, a fortiori pour les seniors et les investisseurs averses au risque avec des portefeuilles très endettés. Nous sommes arrivés à cette situation alors que les taux d’intérêt ont été considérablement réduits par la RBI, pour soutenir l’économie touchée par la pandémie. Des taux d’intérêt plus bas incitent les gens à recourir à des prêts, ce qui propulse l’économie.

Le risque de crédit

Y a-t-il une issue ? Pas de moyen facile. Une possibilité est de prendre un risque de crédit plus élevé ; par exemple, une exposition à des fonds de dette dont le portefeuille est relativement moins bien noté ou des dépôts de banques ou d’entreprises qui ne sont pas parmi les meilleures ou les mieux notées. Pour ne pas dire que ceux-ci feraient défaut ; les banques et les NBFC ont des fonds propres suffisants et AA, bien que inférieur à AAA, est de haute qualité. Cependant, la décision doit être prise après une bonne compréhension de ce dans quoi vous vous engagez et des aspects de risque qui en découlent. L’autre point de vue est que le risque de crédit n’ajoutera qu’une valeur limitée à vos rendements, disons 1 % ou 2 %, selon le sous-jacent. Par contre, la composante actions peut générer un alpha plus élevé (rendements excédentaires par rapport au niveau de base). Tant qu’il existe un appétit pour le risque et un horizon temporel adéquat, une allocation judicieuse peut être effectuée.

Dans ce contexte, qu’attend-on pour l’année à venir ? Il est prévu que la RBI normalisera (lire augmenter) les taux d’intérêt. Cela va-t-il améliorer les choses pour les investisseurs à revenu fixe l’année prochaine ? Cela doit être compris dans son contexte. Il existe une différence entre les rendements contractuels ou définis, par exemple les dépôts bancaires ou les dépôts d’entreprise ou les petites épargnes d’une part et les investissements orientés vers le marché comme les fonds communs de placement de dette d’autre part.

Mouvement d’intérêt

Dans un dépôt fixe, vos rendements sont bloqués jusqu’à l’échéance, quoi qu’il arrive aux taux d’intérêt dans l’intervalle n’est pas pertinent. En théorie, après avoir réservé votre dépôt, si les taux baissent, il est bon que vous soyez bloqué sur un taux plus élevé, et si les taux augmentent, c’est une perte d’opportunité. Par contre, les fonds communs de placement de dette évoluent avec le marché. Cependant, étant donné que les rendements obligataires (lire les taux d’intérêt) et les prix des obligations évoluent en sens inverse, lorsque les taux augmentent, l’impact sur vos rendements est apparemment défavorable.

À noter, si vous rachetez vos fonds de dette lorsque les taux d’intérêt augmentent et que les rendements sont en sourdine, vous le rendez réel. Une fois que les taux ont augmenté, le niveau d’accumulation du portefeuille de fonds, pour lequel le portefeuille YTM est une indication approximative, augmente dans cette mesure. À condition que vous restiez investi dans le fonds pendant un horizon temporel adéquat après que les taux et l’accumulation du portefeuille aient augmenté, vous en récoltez les bénéfices.

Au départ, nous avons parlé de rendements réels. Il est souhaitable d’obtenir des rendements réellement positifs sur vos investissements à revenu fixe. Cependant, vous n’avez pas besoin de vous énerver là-dessus. L’inflation n’est pas sous votre contrôle. Votre action et votre portefeuille le sont, alors concentrez-vous sur cela. La mesure de l’inflation, CPI ou WPI, se trouve sur un panier générique à travers le pays. Cependant, le panier de consommation de chacun est différent, pour lequel il n’y a pas de mesure. Votre portefeuille doit être construit en fonction de vos objectifs et de votre adéquation.

Conclusion

Dans les fonds communs de placement de dette, les rendements de l’année prochaine seront également atténués, car les rendements évoluent avec le marché et lorsque les taux d’intérêt augmentent, les rendements sont affectés au cours de cette phase. Par la suite, vous devez rester investi dans le(s) fonds pour en bénéficier. Dans les dépôts de retour contractuels, comme dans les dépôts bancaires, au fur et à mesure que les taux augmentent, vous pouvez réserver de l’argent supplémentaire ou recycler des dépôts antérieurs fonctionnant à des taux inférieurs, à condition qu’il n’y ait pas de pénalité de retrait prématuré.

L’écrivain est formateur en entreprise et auteur

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.