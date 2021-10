REGARDER la bande-annonce émotionnelle de ‘Finding Kendrick Johnson’ – Film Plays LA 29 octobre

*Le 11 janvier 2013, Kendrick Johnson a été retrouvé mort dans le gymnase de son lycée enroulé dans un tapis de gymnastique. L’État de Géorgie a jugé sa mort comme un accident, étant décédé d’une asphyxie positionnelle. Lorsque la famille a embauché son propre médecin légiste, non seulement il a trouvé les organes de KJ absents de son corps lors de l’autopsie, mais il a déterminé que la cause du décès était due à un traumatisme contondant non accidentel. À ce jour, personne ne sait où sont passés les organes de KJ. Alors qu’est-il réellement arrivé à KJ ?

TROUVER KENDRICK JOHNSON est le produit documentaire d’une enquête secrète de 4 ans sur les faits de cette affaire. Du créateur de ‘Stranger Fruit’, ce nouveau documentaire espère faire la lumière sur l’une des histoires américaines les plus importantes de notre temps.

Raconté à travers les yeux de la famille et des amis proches de KJ, raconté par la légende hollywoodienne, Jenifer Lewis, réalisé par le créateur de « Stranger Fruit », Jason Pollock, avec une incroyable équipe de producteurs comprenant l’acteur Hill Harper et le réalisateur de Space Jam 2 Malcolm D. Lee , TROUVER KENDRICK JOHNSON partage cette histoire vraiment historique, déchirante et incroyable avec le monde pour la première fois.

« Le cas de Kendrick Johnson est l’un des cas les plus importants de l’histoire des États-Unis », déclare le scénariste/réalisateur Jason Pollock. « KJ mérite justice, et j’espère que notre film aidera sa famille à se rapprocher de ce résultat. »

« C’est le film le plus important sur lequel j’ai jamais travaillé », déclare l’actrice et militante Jenifer Lewis. « Ce que cette famille a vécu est indescriptible, mais nous devons le dire pour que le public connaisse la vérité. Jason a fait un travail brillant sur cette histoire vitale d’injustice.

TROUVER KENDRICK JOHNSON est maintenant disponible en numérique et en vidéo à la demande et sortira dans les cinémas du pays en octobre. (Calendrier des projections ci-dessous)

PLUS DE NOUVELLES SUR EURWEB : La série animée de Ludacris (‘Karma’s World’) fait ses débuts sur Netflix | VIDÉO

TROUVER KENDRICK JOHNSON – PROJECTION DANS LES CINÉMA AMÉRICAINS

Lundi 25 octobre 2021

Galaxy Mission Grove – Los Angeles, Californie

Galaxy Theatres Atascadero – Santa Barbara, Californie

Galaxy Theatres Riverbank – Sacramento, Californie

Galaxy Porterville – Fresno, Californie

Emagine Canton – Détroit, MI

Cinéma Chatham – Chicago, Illinois

Emagine Rogers – Minneapolis, MN

America Cinemas – Fort Worth, Texas

America Cinemas – Houston, Texas

Icon Cinema – San Angelo, Texas

Galaxy Theatres Canary – Las Vegas, NV

Galaxy Theatres Victorian – Sparks, NV

Galaxy Theatres Monroe – Seattle, WA

Emagine Noblesville – Indianapolis, IN

Emagine Geneva Lakes – Milwaukee, WI

Films à Meadville – Pittsburgh, PA

Westown Movies Middletown – Philadelphie, PA

Vendredi 29 octobre 2021 (projection 7 soirs)

Laemmle NoHo 7 – Los Angeles, Californie

Plateformes de VOD : https://linktr.ee/findingkendrickjohnson

TROUVER KENDRICK JOHNSON est écrit, réalisé et produit par Jason Pollock. Produit par Amy McCampbell, Morgan J. Freeman et Malcolm D. Lee. Exécutif produit par Hill Harper, Jenifer Lewis, Elizabeth Hurwitz, Dia Sokol Savage, Kurt Engfehr et Lenny Beckerman. Edité par Jason Pollock et Kurt Engfehr. Illustrations de Nikkolas Smith. Cinématographie par Dennis A. Mills. Musique originale de Dan Edinberg. Rapporté par Jenifer Lewis. Une production Boom Content.

Le réalisateur Jason Pollock, la famille Johnson, Jenifer Lewis et le lanceur d’alerte du gouvernement Mitch Credle sont disponibles pour des interviews

Pour demander un lien de sélection pour un examen ou une entrevue, veuillez contacter :

RP MILLÉNAIRE

Mitch Cygne

[email protected]

310.701.2628