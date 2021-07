REGARDER: La caméra s’est concentrée sur Lionel Messi lors de la fusillade en Argentine

in

Lionel Messi a mené son équipe à une autre finale de la Copa América après avoir battu la Colombie aux tirs au but après un match nul 1-1.

La star du FC Barcelona et capitaine argentin a aidé Lautaro Martínez à marquer l’ouverture du score, même si la Colombie a plus tard égalisé le score. Après 90 minutes, le match est allé aux tirs au but.

Messi est passé premier pour les Argentins après que la Colombie ait marqué son premier penalty. Beaucoup se souvenaient de son échec lors de la dernière finale de la Copa América, mais Messi a haussé les épaules et a enterré son tir.

On peut regarder ce que Messi faisait pendant les moments importants de la fusillade grâce à une caméra centrée uniquement sur lui.

Regardez Messi mec. Range sa pénalité. Puis quand De Paul manque, c’est lui qui le réconforte. Et après chaque but ou arrêt, il motive l’équipe. Et cette raillerie contre Mina… haha. Brutal.https://t.co/i4fxh5vLm1 – Luis Mazariegos (@luism8989) 7 juillet 2021

Après le premier arrêt d’Emiliano Martínez, Messi est vu en train de célébrer avec les deux mains serrées dans les poings.

“C’est contagieux, la faim qu’il a de gagner cette coupe”, entend-on dire un commentateur argentin.

Rodrigo De Paul gaspillerait cependant l’élan argentin en ratant son tir. Messi grimace, mais lorsque le milieu de terrain revient de sa tentative infructueuse, Messi est là pour le réconforter. Il est le seul Argentin à vraiment prendre le temps de le consoler.

Vient ensuite le penalty de Yerry Mina. Martínez est en train de lui parler alors que le Colombien se prépare à tirer. Mina a une histoire avec Messi et Martínez. Il a fait partie du FC Barcelone pendant quelques mois et a joué quelques matchs avec Messi. Et c’est lui qui a blessé Martínez avant le début du tournoi, lors d’un match nul 2-2 au cours duquel le gardien a dû quitter le match.

Mina a fait tourner les têtes lors de la fusillade victorieuse de la Colombie contre l’Uruguay. Après avoir marqué, il a mis son pouce dans sa bouche et s’est mis à danser. Une célébration comme celle-là est inhabituelle au milieu d’une fusillade.

Une fois de plus, Martínez fait l’arrêt, envoyant Messi dans des célébrations folles. Puis, il se met à crier une raillerie pointue à l’encontre de Mina : “danse maintenant !”

Nous voyons Messi réagir au penalty réussi de Leandro Paredes, et il est le premier à féliciter son coéquipier après avoir marqué. Il ne réagit pas beaucoup au tir réussi de la Colombie, mais il célèbre la réponse de Lautaro Martínez.

“Messi est clairement celui qui crie le plus après chaque penalty”, note le commentateur argentin.

On voit ensuite sa réaction au dernier arrêt de son gardien, qui scelle la victoire de l’albiceleste. Ils se précipitent vers leur gardien pour le féliciter de ses exploits. Ensuite, nous voyons Emi Martínez les larmes aux yeux, serrant Messi et Guido Rodríguez dans ses bras. Il commence à demander à toute l’équipe de venir vers lui. Ils font un grand cercle et commencent à chanter un chant de football argentin.

Messi est le meilleur buteur du tournoi et également son meilleur passeur.