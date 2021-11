REGARDER: La classe de spectacle des moins de 12 ans de Barcelone avec un grand geste

L’équipe des moins de 12 ans de Barcelone a montré qu’elle savait comment faire ce qu’il fallait lors d’un récent match contre l’Atlètic Sant Just à la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Les Blaugrana menaient 5-0 et étaient en croisière lorsqu’ils ont réussi à ajouter un sixième but. La seule chose était que l’Atlètic Sant Just avait un joueur blessé à l’époque.

Le jeu s’est évidemment poursuivi une fois que le joueur blessé s’est rétabli, mais les enfants du Barça ont décidé de rectifier le tir en permettant à leurs adversaires de marquer un but en retour.

Alors voici ce qui s’est passé ensuite…

C’est un geste classe des enfants de Barcelone et quelque chose que vous ne voyez pas trop souvent sur un terrain de football ces jours-ci.

Barcelone est évidemment très fier de son équipe des moins de 12 ans et a décrit l’incident comme « une indication claire de l’esprit sportif, du respect et de l’humilité, trois des valeurs clés qui sont ancrées à La Masia, où les gens apprennent à être à la fois des footballeurs décents et décents. êtres humains. »