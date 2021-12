Regarder la lumière dans Super Mario 64

Image : GamerJGB

Mon père me disait que, quand il était jeune, le monde était en noir et blanc. Pendant longtemps, je n’ai pas pensé à le remettre en question – après tout, chaque lambeau de preuves historiques que nous avions des années 1950 et avant était également en noir et blanc. Malheureusement, j’ai grandi et j’ai réalisé que mon père – comme tous les pères ont l’habitude de le faire – me tirait la jambe. Pourtant, je ne pouvais jamais vraiment imaginer le passé comme autre chose que sépia, même en regardant des photos et des vidéos colorisées d’époques révolues.

Je pense que si jamais j’ai des enfants, j’essaierai de leur dire que la troisième dimension a été inventée en 1996 par Shigeru Miyamoto. Super Mario 64 était l’un de mes premiers jeux, et il m’a époustouflé : Mario pouvait marcher dans presque toutes les directions, et vous pouviez même balancer la caméra autour de lui comme une sorte de jeu vidéo Spielberg. Bien sûr, la première aventure en 3D de Mario n’était pas le premier jeu en 3D – bien que le titre exact de ce jeu soit débattu, donc je dirai simplement que c’était au début des années 90 – mais c’était la première fois que beaucoup de gens expérimentaient le tout nouvel axe Z dans un jeu vidéo.

« Reportage en direct, cela a été les Lakitu Bros. » (Image : IntroGameOver)

À l’époque, la 3D était si nouvelle que même les développeurs ne savaient pas trop quoi en faire. L’idée d’une caméra que le joueur peut contrôler est si omniprésente de nos jours que nous l’enregistrons à peine, mais dans Super Mario 64, ce n’était pas seulement une vue passive du joueur – c’était Lakitu, le méchant devenu caméraman (et détenteur occasionnel de feux de départ) de la série Mario. C’était un petit ajout charmant pour faciliter aux joueurs cette nouvelle idée d’une caméra suivant le personnage, mais – je serai honnête – je suis content que nous l’ayons supprimé si rapidement. Il y avait toujours quelque chose d’un peu effrayant à être suivi partout par une tortue avec un appareil photo.

Mais le meilleur moment de Super Mario 64, pour mon argent, n’a été rendu possible que par l’ajout d’un nouvel axe : le niveau secret du ciel auquel on ne pouvait accéder qu’en regardant le plafond.

Quelques secondes avant de regarder la lumière et de brûler ses rétines (Image: GamerJGB)

Pendant la majeure partie des années 90, lorsque l’actualité du jeu était diffusée par les forces jumelles des magazines et des rumeurs, le terrain de jeu était l’endroit où il fallait être. Un enfant promettait que son oncle-qui-travaille-pour-Nintendo avait entendu parler d’un nouveau jeu Zelda où vous pourriez jouer comme Epona; un autre jurerait avoir lu dans un magazine que si vous appuyez sur START trois cent cinquante-deux fois, vous pourrez déverrouiller Luigi dans Pokémon Rouge et Bleu.

Il était difficile de séparer la réalité de la fiction, et encore plus difficile lorsque le seul moyen de confirmer ces rumeurs était de posséder le jeu et de reproduire les conditions exactes – peut-être n’avez-vous appuyé sur START que deux cent cinquante fois ? Vous avez en quelque sorte perdu le compte au milieu.

Le château de Peach dans Super Mario Odyssey – on pourrait penser que Mario a appris à ne pas regarder le soleil maintenant (Image: IGN)

L’astuce de Super Mario 64 consistant à se tenir à l’entrée du château de Peach et à lever les yeux était facile à essayer et a fonctionné instantanément, ce qui en fait l’un de ces grands secrets de tous les temps. En fait, il était si intemporel et mémorable qu’il a fait son chemin à la fois dans Super Mario Sunshine – où l’astuce est utilisée pour accéder à Noki Bay – et dans Super Mario Odyssey, où entrer dans le château de Peach et regarder le ciel vous procure un Power Moon . Ce dernier exemple est l’une de ces choses que tout le monde a essayées instantanément, dès qu’ils ont découvert le château de Peach dans le jeu – et le fait que cela fonctionne est comme une secousse de nostalgie qui nous ramène à la première fois que cela a fonctionné aussi.

Ce niveau secret du ciel en lui-même n’est pas particulièrement mémorable, sauf pour laisser Mario voler en 3D, mais il n’y a aucun moment qui montre la nouvelle dimension comme la brillante réalisation que vous pouvez, pour la première fois, rechercher. Nintendo a toujours été doué pour l’inattendu – j’écrirai presque certainement à ce sujet dans Phantom Hourglass avec la carte à un moment donné (si vous savez, vous savez) – et il y a une raison pour laquelle il y avait tant de rumeurs autour de leurs jeux .

Wow, Peach, j’adore ce que tu as fait avec cet endroit (Image : Reddit : u/Mark041891)

Nous savions, même quand nous étions enfants, que les jeux de Nintendo étaient pleins de secrets, de surprises et d’astuces cachées. De Warp Whistles et le méchant commentateur de Wave Race à la salle Zelda de Chris Houlihan, beaucoup de ces astuces ont été trouvées accidentellement par nous quand nous étions enfants, ou étaient le résultat d’expérimentations, et la réponse à la question « Je me demande ce qui se passe si je fais ça …? »

Le fait que Nintendo ait toujours encouragé cette question montre qu’ils sont toujours des enfants de cœur, de la meilleure des manières. Récompenser la curiosité est l’une des raisons pour lesquelles leurs jeux nous apportent une telle joie, et pourquoi les gens trouvent encore de petits détails dans Breath of the Wild quatre ans après sa sortie.

Maintenant, si vous voulez bien m’excuser, je vais regarder le soleil, au cas où il ouvrirait un nouveau niveau où je pourrais voler.