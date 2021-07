“Regarder la place polyvalente dans l’équipe pakistanaise” – Sohail Tanvir ⋆ .

Le quilleur pakistanais Sohail Tanvir estime qu’il est capable d’être un joueur polyvalent pour l’équipe de cricket du pays, en particulier dans les formats plus courts du jeu. Tanvir faisait partie de l’équipe Multan Sultans qui a remporté la saison PSL 2021 et a bien contribué à la fois au bâton et au ballon.

Sohail Tanvir estime que le rôle qu’il a obtenu au 7e rang lors de la dernière saison PSL lui a donné la liberté et le temps de s’exprimer en tant que batteur. Il n’a pas été licencié une seule fois et a noué des partenariats cruciaux en cours de route.

S’adressant à Cricket Pakistan, Sohail Tanvir a expliqué pourquoi il se sentait prêt à faire partie de l’équipe pakistanaise.

“Dans les très récents matchs de la PSL, j’ai eu la responsabilité de frapper au n ° 7 après une longue période. Avant cela, j’avais l’habitude de frapper au n ° 8 ou au n ° 9 où vous obtenez en moyenne 4 à 6 balles pour affronter cette position. Mais au n°7, vous avez plus de temps que j’ai eu avec les Multan Sultans. Je peux voir qu’il y a une place libre dans l’équipe du Pakistan pour un polyvalent que tout le monde peut saisir. Donc, certainement, je lorgne dessus », a déclaré Tanvir.

On n’a pas joué selon les exigences de la situation face à l’Angleterre : Sohail Tanvir

Le Pakistan a connu une sortie décevante contre l’Angleterre lors de la récente série ODI où ils ont été battus 3-0 par une équipe de deuxième chaîne. Sohail Tanvir a estimé que si les conditions étaient propices au bowling rapide, les quilleurs pakistanais ont joué un peu plus court.

Le meneur de jeu du bras gauche a mis en lumière la façon dont le manque de cricket de quatre jours nuit à l’attaque de bowling pakistanaise actuelle en s’adaptant à leur ligne et à leur longueur.

«Ces joueurs s’adaptent très bien au cricket T20, mais en ce qui concerne la version plus longue du jeu, je ne pense pas qu’il y ait suffisamment de préparation. Il y avait des conditions de couture dans la série ODI et nous n’avons pas joué selon les exigences de la situation. Nos longueurs étaient un peu plus courtes. En tant que quilleur, vous n’apprenez cela que lorsque vous lancez des sorts plus longs. Il est important de jouer au cricket à balles rouges et les choses seront difficiles tant qu’ils ne passeront pas par ce processus », a conclu Sohail Tanvir.

