Regarder la vidéo du remix de Nile Rodgers de Steven Wilson Personal Shopper

Steven Wilson a publié une vidéo d’une nouvelle version de son hymne disco prog « Personal Shopper » qui a été remixé par Nile Rodgers, l’homme principal de Chic. Vous pouvez regarder la vidéo du nouveau remix ci-dessous.

«Vous pouvez probablement dire à partir de« Personal Shopper »que j’ai grandi en écoutant beaucoup de musique disco jouée dans la maison Wilson, y compris les chefs-d’œuvre classiques de Chic, c’est donc un plaisir absolu que Nile imprime sa signature légendaire sur le morceau,» dit Wilson.

Recevez les dernières nouvelles du rock progressif directement dans votre boîte de réception!

La version originale de «Personal Shopper» peut être trouvée sur Wilson’s album le plus récent The Future Bites, qui a atteint la quatrième place des charts britanniques plus tôt cette année. Wilson a également publié des vidéoclips pour les morceaux «Eminent Sleaze», «King Ghost», «Man Of The People» et «Self».

Wilson a également annoncé l’ouverture de «The Future Bites Covid-Safe Store» – un endroit où vous pouvez acheter en toute sécurité en utilisant la dernière technologie «Future Belt». Achetez en toute confiance et en toute sécurité sur un tapis roulant des produits tels que: The Future Bites LP, Teeth Whitener, Limited Edition Boxset, Volcanic Ash Soap, Toilette Rouleau, Dot Generator, Air, Sunglasses, Detox Drink et plus

Le mois dernier, Wilson a été contraint d’annuler sa tournée « The Future Bites », déjà reporté pour septembre prochain. Citant les perturbations continues liées à Covid en Europe, Wilson déclare qu’il se concentrera désormais sur les projets musicaux à venir, travaillant sur deux albums prévus pour 2022 et 2023 respectivement.

Dans une longue déclaration, Wilson a déclaré: «Malheureusement, pour la deuxième fois, je suis obligé de reporter ma tournée ‘Future Bites’ – les dates reportées devaient commencer en septembre. Alors que les développements récents m’ont au moins rendu optimiste sur le fait que les émissions britanniques auraient pu aller de l’avant (sans aucune garantie), il n’en va pas de même pour une grande partie du reste de l’Europe.

«Comme il était maintenant clair qu’il n’aurait pas été possible de continuer avec de nombreux spectacles, j’ai pris à contrecœur la décision d’annuler toute la tournée. En tant qu’artiste solo, tant de mes dépenses sont à l’avance, les répétitions et les coûts de musicien, le développement de la production, donc ne pouvoir ensuite exécuter qu’une poignée de spectacles au mieux n’aurait tout simplement pas été financièrement réalisable. Encore une fois, je dois m’excuser pour la déception et les éventuels désagréments occasionnés. »

Les Future Bites peuvent être achetés ici.