REGARDER: le triplé de Gareth Bale contre Sheffield United

Le prêteur du Real Madrid, Gareth Bale, a inscrit son premier triplé cette saison pour Tottenham contre Sheffield United lundi.

Bale a déclaré à SkySports: «Je me sens bien. J’avais juste besoin de jouer à des jeux, j’avais juste besoin d’une série de jeux et je le fais en quelque sorte maintenant. Je suis heureux et quand je suis heureux, je joue normalement bien.

C’était le premier tour du chapeau du Gallois en Premier League depuis qu’il en a marqué un contre Aston Villa en décembre 2012.

Bale a marqué 9 buts pour les Spurs cette saison. Il a été efficace en menant la Premier League en buts par tirs. Il convient de mentionner que Bale a terminé son tour du chapeau par une célébration de golf.

Bale est prêté pour le reste de la saison. On ne sait pas si Tottenham prévoit de prolonger son contrat après sa conclusion, bien qu’il soit probable qu’il retourne dans son club parent cet été. Il est signé avec le Real Madrid jusqu’en 2022 et on ne sait pas non plus si l’une ou l’autre des parties souhaite poursuivre la relation après cet été.