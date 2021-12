REGARDER: L’émission spéciale télévisée de John Solomon sur la crise énergétique américaine

Le rédacteur en chef de Just the News, John Solomon, interroge des experts sur la diminution de l’approvisionnement énergétique domestique et l’impact de la hausse des prix au cours de sa dernière émission télévisée spéciale intitulée The Perfect Storm: American Energy Crisis.

L’ancien secrétaire à l’Intérieur David Bernhardt et le sénateur Ron Johnson discutent de la façon dont la crise énergétique pourrait ne faire qu’empirer en 2022, du rôle important que joue le pétrole dans l’Amérique quotidienne et de l’impact de la hausse des prix, de la table du dîner au conseil d’administration des entreprises.

L’émission commence à 18 h HE le mardi 21 décembre sur Real America’s Voice et est parrainée par Panex Oil & Gas. Vous pouvez regarder dans le lecteur vidéo ci-dessus.

Les autres invités comprennent :

Peter Navarro, ancien assistant du président Donald Trump et ancien directeur de la politique commerciale et de fabrication de la Maison Blanche, procureur général du Montana, Austin Knudsen (à droite) RJ Burr, vice-président principal des opérations d’entreprise chez Panex Oil & Gas.