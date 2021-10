REGARDER: les fans de Barcelone attaquent la voiture de Koeman après la défaite du Clasico

Des supporters de Barcelone ont été filmés sur la voiture de l’entraîneur de mobbing Ronald Koeman après la défaite du Clasico dimanche contre le Real Madrid en Liga.

Ce fut un autre résultat décevant pour les géants catalans qui ont maintenant été battus quatre fois de suite par le Real Madrid dans le célèbre match.

Koeman a supervisé trois de ces défaites pour devenir seulement le deuxième manager de l’histoire à perdre ses trois premiers Clasicos.

Les frustrations semblaient avoir débordé après le match avec des supporters confrontés à l’entraîneur du Barça alors qu’il tentait de s’éloigner du stade après la défaite 2-1.

Barcelone n’a pas tardé à publier une déclaration condamnant les actions des fans avec une déclaration sur les réseaux sociaux.

« Le FC Barcelone condamne publiquement les actes violents et dédaigneux que notre manager a subis en quittant le Camp Nou. Le Club prendra des mesures de sécurité et disciplinaires afin que de tels événements malheureux ne se reproduisent plus. »