Regarder les informations, la chaîne et l’heure

La saison 4 de Yellowstone commence enfin dimanche à 20 h HE sur Paramount Network, avec les deux premiers épisodes, « Half the Money » et « Phantom Pain », diffusés dos à dos. La troisième saison s’est terminée avec plusieurs cliffhangers, le sort des membres de la famille Dutton étant en jeu. Bien que la famille doive faire face à ces problèmes, elle doit également gérer plusieurs nouveaux arrivants arrivant dans le Montana.

Même si vous n’êtes pas près d’une télévision ce soir, il est toujours possible de regarder Yellowstone. Paramount Network a un flux en direct disponible pour les téléspectateurs avec des abonnements au câble ou au satellite. Le réseau est également disponible pour diffuser sur de nombreuses plateformes de télévision Internet comme FuboTV. Vous pouvez vous inscrire à FuboTV aujourd’hui et obtenir un essai gratuit. Le niveau Starter est disponible pour 64,99 $ par mois et comprend 111 canaux, 250 heures d’espace DVR cloud et peut être partagé entre trois écrans à la fois.

Bien que Yellowstone soit une production de Paramount Television, les trois premières saisons ne sont pas disponibles en streaming sur Paramount+. Grâce à un accord de streaming ViacomCBS conclu avec NBCUniversal, ils ne sont disponibles que chez Peacock. Paramount + accueillera la prochaine série de préquelles, 1883, mettant en vedette Tim McGraw et Faith Hill en tant qu’ancêtres de la famille Dutton, après leur déménagement dans l’ouest. 1883 sortira le 19 décembre. Le maire de Kingstown du co-créateur de Yellowstone, Taylor Sheridan, fera également ses débuts sur Paramount+ le 14 novembre.

La saison 4 de Yellowstone ajoute un trio de nouveaux personnages à la distribution. Piper Perabo incarne Summer Higgins, une militante des droits des animaux qui apprend qu’il se passe beaucoup plus de choses douteuses une fois qu’elle arrive dans le Montana. Jacki Weaver a été choisie pour incarner Caroline Warner, la PDG d’une société d’investissement qui met en péril tout ce pour quoi les autres personnages ont travaillé si dur. Finn Little a également été amené à jouer Carter, un jeune enfant que les Duttons amènent parce qu’il leur rappelle Rip Wheeler de Cole Hauser.

À la fin de la saison 3, la vie des principaux membres de la famille Dutton a été remise en question. Le bureau de Beth (Kelly Reilly) a été bombardé, et on ne sait toujours pas à quel point elle est blessée, ni même si elle a survécu. Kayce (Luke Grimes) a été attaqué par plusieurs hommes armés dans son bureau et leur a riposté pendant que Monica (Kelsey Asbille) était au téléphone. John (Kevin Costner) a été blessé lorsqu’un mystérieux tireur s’est arrêté à sa voiture alors qu’il essayait d’aider une femme avec son pneu crevé. Il a été laissé sur le bord de la route en sang, mais a quand même pu sortir son téléphone pour appeler à l’aide. Malheureusement, le téléphone a été détruit par une balle. Les téléspectateurs devront se connecter à la saison 4 pour voir ce qui se passera ensuite.